Додано: Чет 20 лют, 2020 10:25

Похоже самолёт и пассажиры отдохнут и полетят всё-таки в Харьков.



Хроники народных протестов:



На народных блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные местные жители поют молебны.



Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных.





Зеленский в эти минуты на Майдане, вспоминает, лицо такое, что Роберт де Ниро не может передать такую боль, звучат поминальные колокола.



Вся страна молится.

Востаннє редагувалось freeze в Чет 20 лют, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.