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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:18
Скончались два туриста на злосчастном японском лайнере.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:25
Похоже самолёт и пассажиры отдохнут и полетят всё-таки в Харьков.
Хроники народных протестов:
На народных блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные местные жители поют молебны.
Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных.
Зеленский в эти минуты на Майдане, вспоминает, лицо такое, что Роберт де Ниро не может передать такую боль, звучат поминальные колокола.
Вся страна молится.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 20 лют, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:26
Крёстный ход не запилили?
Надо было отправить туда Зоряна и Шкиряка. Или Шуфрича
"Папуасы и коронавирус"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:31
Re: хода
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:41
Всё тайна раскрыта.
Зеленский : Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.
Это там где подогнали броневик к протестующим против коронавируса.
Имхо, без Корда эвакуируемые в номера не прорвутся.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:44
А шатуны не верещат про "сдачу Украины коронавирусу", "капитуляцию перед вирусом", и т.д.?
Вроде повод норм. Попов с томасом можно позвать, "активистов" каких-нибудь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:50
Всё, теперь я видел всё. Армия и нацгвардия, броневики, и ужасные эвакуируемые, двигают авто, чтобы не проехали, шины, глаза, полные страха.
Видео здесь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А что Китай выдерживает предварительно на карантине эвакуируемых иностранцев ?
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ...
Востаннє редагувалось Puente в Чет 20 лют, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:53
Киев, вставай?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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