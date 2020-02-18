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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55565758>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:18

Скончались два туриста на злосчастном японском лайнере.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:25

Похоже самолёт и пассажиры отдохнут и полетят всё-таки в Харьков.

Хроники народных протестов:

На народных блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные местные жители поют молебны.

Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных.


Зеленский в эти минуты на Майдане, вспоминает, лицо такое, что Роберт де Ниро не может передать такую боль, звучат поминальные колокола.

Вся страна молится.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 20 лют, 2020 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:26

  freeze написав:На народных блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные местные жители поют молебны.

Крёстный ход не запилили? :)

Надо было отправить туда Зоряна и Шкиряка. Или Шуфрича :)

"Папуасы и коронавирус"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:31

Re: хода

  Вкладчик1234 написав:Крёстный ход не запилили

Можно еще попробовать применить дидух.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:41

Всё тайна раскрыта.

Зеленский : Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах.

Это там где подогнали броневик к протестующим против коронавируса.
Имхо, без Корда эвакуируемые в номера не прорвутся.
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:44

А шатуны не верещат про "сдачу Украины коронавирусу", "капитуляцию перед вирусом", и т.д.?
Вроде повод норм. Попов с томасом можно позвать, "активистов" каких-нибудь :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:50

Всё, теперь я видел всё. Армия и нацгвардия, броневики, и ужасные эвакуируемые, двигают авто, чтобы не проехали, шины, глаза, полные страха.

Видео здесь.

https://strana.ua/news/250835-evakuatsi ... -2020.html
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А что Китай выдерживает предварительно на карантине эвакуируемых иностранцев ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ...
Востаннє редагувалось Puente в Чет 20 лют, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:53

  freeze написав:Всё, теперь я видел всё. Армия и нацгвардия, броневики, и ужасные эвакуируемые, двигают авто, чтобы не проехали, шины, глаза, полные страха.

Видео здесь.

https://strana.ua/news/250835-evakuatsi ... -2020.html

Киев, вставай? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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