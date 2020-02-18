Абсолютно согласна!!!
Страшно представить, когда начнется пандемия, что будут творить сограждане (рукалицо) Позориже!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:58
Абсолютно согласна!!!
Страшно представить, когда начнется пандемия, что будут творить сограждане (рукалицо) Позориже!!!
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02
Ну да только митинговать и умеют .... По поводу и без ... Куда мы там собралить ?? ЕВропа ?? ПАПУАСЫ !!!PS Если вирус такой заразный , то самолётами из Японии Сингапура Китая и т.д уже давным давно его завезли ...
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:09
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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