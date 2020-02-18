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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 55565758 Додано: Чет 20 лют, 2020 10:58 Puente написав: Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ... Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ...

Абсолютно согласна!!!

Страшно представить, когда начнется пандемия, что будут творить сограждане (рукалицо) Позориже!!! Абсолютно согласна!!!Страшно представить, когда начнется пандемия, что будут творить сограждане (рукалицо) Позориже!!! vetka Повідомлень: 6091 З нами з: 04.03.14 Подякував: 371 раз. Подякували: 1025 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02 vetka написав: Puente написав: Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ... Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ...

Абсолютно согласна!!!

Страшно представить, когда начнется пандемия, что будут творить сограждане (рукалицо) Позориже!!! Абсолютно согласна!!!Страшно представить, когда начнется пандемия, что будут творить сограждане (рукалицо) Позориже!!! Ну да только митинговать и умеют .... По поводу и без ... Куда мы там собралить ?? ЕВропа ?? ПАПУАСЫ !!!PS Если вирус такой заразный , то самолётами из Японии Сингапура Китая и т.д уже давным давно его завезли ... Ну да только митинговать и умеют .... По поводу и без ... Куда мы там собралить ?? ЕВропа ?? ПАПУАСЫ !!!PS Если вирус такой заразный , то самолётами из Японии Сингапура Китая и т.д уже давным давно его завезли ... Den Повідомлень: 411 З нами з: 18.06.16 Подякував: 2 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 11:09 Den написав: ПАПУАСЫ ПАПУАСЫ

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10517 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6558 раз. Подякували: 2822 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 55565758 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6793 1512016

ЛОБ Вів 18 лют, 2020 15:45