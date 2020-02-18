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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:58

  Puente написав:Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ...

Абсолютно согласна!!!
Страшно представить, когда начнется пандемия, что будут творить сограждане (рукалицо) Позориже!!!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:02

  vetka написав:
  Puente написав:Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ...

Абсолютно согласна!!!
Страшно представить, когда начнется пандемия, что будут творить сограждане (рукалицо) Позориже!!!
Ну да только митинговать и умеют .... По поводу и без ... Куда мы там собралить ?? ЕВропа ?? ПАПУАСЫ !!!PS Если вирус такой заразный , то самолётами из Японии Сингапура Китая и т.д уже давным давно его завезли ...
Den
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:09

  Den написав:ПАПУАСЫ

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 55565758
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