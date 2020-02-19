Додано: Чет 20 лют, 2020 12:20

Мы высоко оцениваем чрезвычайные усилия Правительства Японии по введению карантинных мер на борту судна Diamond Princess. Хотя карантин потенциально мог принести значительную пользу общественному здравоохранению в замедлении передачи инфекции, по оценке Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), его, возможно, было недостаточно для предотвращения передачи вируса среди людей на борту корабля. CDC считают, что темпы роста новых инфекций на борту, особенно среди тех, у кого нет симптомов, представляют собой постоянный риск. Поэтому в целях защиты здоровья населения США все пассажиры и члены экипажа судна подвергнуты ограничениям на поездки, не позволяющим им вернуться в Соединенные Штаты в течение как минимум 14 дней после того, как они покинут Diamond Princess.В настоящее время более 100 граждан США всё ещё находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess или в больницах Японии. Эти граждане подвергнуты ограничениям, как и другие пассажиры и члены экипажа судна.[Spoiler][/Spoiler]Вот так поступают в цивилизованных странах, с развитой медициной...