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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:36
lapay Я тоже считаю что сами так сами, нафига вам медицина молебен и собрание сельской рады. Бог поможет. На сим заканчиваю.
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:43
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:48
З таким же успіхом можна було взагалі нічого не робити . Ну є там півсотні громадян - і що ? Або захворіють , або не захворіють . Страховка медична у них там була ? ( Чи як там відносно медичного обслуговування іноземців ) Вони ж там працювали ? Заробляли гроші . Якби зламали ногу чи там інсульт , чи якась малярія - теж вивозили б додому ?
А раз вирішили перевозити - то якого розтринділи на весь світ ? Та ще й куди повезете ? Немає військових аоеродромів , засобів хімічног захисту і так далі ?
Але в загальному - все це дурниці . Якщо це реально стійкий та страшний вірус - він все одно буде скрізь . Треба вчитися лікувати ...
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:53
Re: реформа?
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:08
30 лет элиты ссали людям в уши, что "різниця є" - по всем возможным вопросам. И теперь она есть даже между теми, кто был в Ухане, и не был...
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 20 лют, 2020 12:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мы высоко оцениваем чрезвычайные усилия Правительства Японии по введению карантинных мер на борту судна Diamond Princess. Хотя карантин потенциально мог принести значительную пользу общественному здравоохранению в замедлении передачи инфекции, по оценке Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), его, возможно, было недостаточно для предотвращения передачи вируса среди людей на борту корабля. CDC считают, что темпы роста новых инфекций на борту, особенно среди тех, у кого нет симптомов, представляют собой постоянный риск. Поэтому в целях защиты здоровья населения США все пассажиры и члены экипажа судна подвергнуты ограничениям на поездки, не позволяющим им вернуться в Соединенные Штаты в течение как минимум 14 дней после того, как они покинут Diamond Princess.
В настоящее время более 100 граждан США всё ещё находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess или в больницах Японии. Эти граждане подвергнуты ограничениям, как и другие пассажиры и члены экипажа судна.
После высадки с Diamond Princess, эти пассажиры и члены экипажа должны будут прождать 14 дней без каких-либо симптомов или положительного результата теста на коронавирус, прежде чем им будет разрешено сесть на борт самолета, направляющегося в США.
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Вот так поступают в цивилизованных странах, с развитой медициной...
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