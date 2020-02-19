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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:36

lapay Я тоже считаю что сами так сами, нафига вам медицина молебен и собрание сельской рады. Бог поможет. На сим заканчиваю.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Бог поможет.

Хіба що ЗЕлений, як оцей, для істино віруючих:

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Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:48

  Ethereum написав:
  lapay написав:
  stm написав:Нас вообще спасать нельзя, такое позорище не должно выживать ни в какой стране.

Якщо уряд не може три тижні роздуплитись, кого, як і куди рятувати, то громадяни рятують себе самі, в тому числі і на мітингах.


Чого було не заплатити Китаю 1млн,щоб вони місяць перебули в Китаї пандемію? В нас немає ні обладнання ні боксів,ні закритої території...


З таким же успіхом можна було взагалі нічого не робити . Ну є там півсотні громадян - і що ? Або захворіють , або не захворіють . Страховка медична у них там була ? ( Чи як там відносно медичного обслуговування іноземців ) Вони ж там працювали ? Заробляли гроші . Якби зламали ногу чи там інсульт , чи якась малярія - теж вивозили б додому ?
А раз вирішили перевозити - то якого розтринділи на весь світ ? Та ще й куди повезете ? Немає військових аоеродромів , засобів хімічног захисту і так далі ?
Але в загальному - все це дурниці . Якщо це реально стійкий та страшний вірус - він все одно буде скрізь . Треба вчитися лікувати ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:53

Re: реформа?

  Ethereum написав:В нас немає ні обладнання ні боксів,ні

а Супрун, что делала на посту министра? где то все..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:08

  Puente написав:Це якийсь дурдом ... Що держава , що люди в ній - противно дивитися і слухати ... Ті обласну раду скликають проти короновірусу , інші тупо перекривають дороги , треті не можуть якось в закритому режимі все це провести ... Дебіли всі ... Та ще й боягузи ...


30 лет элиты ссали людям в уши, что "різниця є" - по всем возможным вопросам. И теперь она есть даже между теми, кто был в Ухане, и не был...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Самолет из Китая пролетал над Украиной..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 12:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мы высоко оцениваем чрезвычайные усилия Правительства Японии по введению карантинных мер на борту судна Diamond Princess. Хотя карантин потенциально мог принести значительную пользу общественному здравоохранению в замедлении передачи инфекции, по оценке Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), его, возможно, было недостаточно для предотвращения передачи вируса среди людей на борту корабля. CDC считают, что темпы роста новых инфекций на борту, особенно среди тех, у кого нет симптомов, представляют собой постоянный  риск. Поэтому в целях защиты здоровья населения США все пассажиры и члены экипажа судна подвергнуты ограничениям на поездки, не позволяющим им вернуться в Соединенные Штаты в течение как минимум 14 дней после того, как они покинут Diamond Princess.

В настоящее время более 100 граждан США всё ещё находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess или в больницах Японии. Эти граждане подвергнуты ограничениям, как и другие пассажиры и члены экипажа судна.

После высадки с Diamond Princess, эти пассажиры и члены экипажа должны будут прождать 14 дней без каких-либо симптомов или положительного результата теста на коронавирус, прежде чем им будет разрешено сесть на борт самолета, направляющегося в США.

[Spoiler]
https://translations.state.gov/2020/02/ ... %81%D1%83/
[/Spoiler]

Вот так поступают в цивилизованных странах, с развитой медициной...
zokibada
 
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