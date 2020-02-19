На полтавщине встречающие оказались не лучше. Что еще раз подтверждает - рагулье не имеет территориальной привязки
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:33
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:34
Опозорились на весь світ
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:39
Это теми "неприкосновенными" тестами на 30 человек которые находятся в Киеве?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 20 лют, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:41
Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:41
а где это перекопаны дороги ? что в прямом смысле ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Таки треба було в Одесу везти, чи в Київ - міста прихованих рагулів, які маскувались під зелебобіків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 14:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Цікаво, а чого їх Зеленський не зустрів, в аеропорту, він же таке полюбляє? Показав би, на власному прикладі, що люди не хворі, потиснув би руку, кожному, поцілував. Рейтинг би тоді зашкалював.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:00
Это всего-лишь реакция на состояние нашей медицины и организацию карантинных мероприятий, точнее их полного отсутствия (чего стоит обеспечение хотябы элементарными средствами пассивной защиты, их оказывается больницы должны сами закупать, и минздраву на это глубоко плевать), в наших реалиях, такого уровня реанимационных мер, которые принимают все страны, и Китай в часности, у нас хватит на сотни, ну может тысячи человек, наиболее "приближенных к императору", а остальные -сами-сами, как повезет.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 20 лют, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:00
та блин ничего даже в этом криминального не вижу ... сегодня меня угораздило проехать в маршрутке кашлянуло рядом человек 5 минимум отчетливо ! в том числе водитель Ю и откуда мне знать у них кашель от сигарет или от гриппа или другого ОРВЗ ? может они нажрались жаропонижающих с кофеином всяких колдрексов снимающих симптомы и поехали на работу ?
По моему мнению которое основано на общедоступных источниках коронавирус ничем не страшней любого гриппа , только вот от гриппа никто привываться за 175 грн не хочет ( цена вакцины) , а от коронавируса цирк устроили ...
Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний : диабет, гипертония 3-й степени, астма, почечная недостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса, ну то есть его надо бояться но не больше чем обычного сезонного гриппа , которым он и есть (будет считаться через пол года год) . Даже если вам 70+ но у вас нет серьезных системных заболеваний то бояться нечего ... у нас между делом и до 70-ти лет мало кто доживает так что бояться коронавируса - цирк
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 15:05, всього редагувалось 2 разів.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01
10000% для полноты картины не хватало еще перед трапом встречать их с огнеметом в руках, шоб наверняка и не мучились. Средневековье, блин!
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