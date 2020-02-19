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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5859606162>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:33

  sal написав:Ничто не подчеркивает единство страны лучше, чем траншеи перекопанных дорог на западной Украине, где «ждут» соотечественников, прибывающих из Китая на карантин.


На полтавщине встречающие оказались не лучше. Что еще раз подтверждает - рагулье не имеет территориальной привязки
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:34

  freeze написав:Самолёт сел в Киеве.
Самая позорная эвакуация из всех стран, рука-лицо, импотентная власть и дикие сограждане.

Жителям города Новые Санжары Полтавской области стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в котором госпиталь находится в центре города. Они вышли на митинг протеста. Полиция пригнала к месту недовольства людей силовиков в полной экипировке и даже БТР.

Будем смотреть по всем мировым каналам.


Опозорились на весь світ :cry:
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:39

sal написав:
  Вкладчик1234 написав:ведь у нас наверняка не умеют его определять, и записали бы как простой

У нас давно отзвитувалы, что умеют определять!

Это теми "неприкосновенными" тестами на 30 человек которые находятся в Киеве?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 20 лют, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:41

  freeze написав:Похоже самолёт и пассажиры отдохнут и полетят всё-таки в Харьков.

Хроники народных протестов:

На народных блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные местные жители поют молебны.

Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных


Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:41

  sal написав:Ничто не подчеркивает единство страны лучше, чем траншеи перекопанных дорог на западной Украине, где «ждут» соотечественников, прибывающих из Китая на карантин.

а где это перекопаны дороги ? что в прямом смысле ? :shock: :shock: :shock:
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:На полтавщине встречающие оказались не лучше. Что еще раз подтверждает - рагулье не имеет территориальной привязки

Таки треба було в Одесу везти, чи в Київ - міста прихованих рагулів, які маскувались під зелебобіків. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Alla77777 написав:Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...

Цікаво, а чого їх Зеленський не зустрів, в аеропорту, він же таке полюбляє? Показав би, на власному прикладі, що люди не хворі, потиснув би руку, кожному, поцілував. Рейтинг би тоді зашкалював. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:00

  Alla77777 написав:Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...

Это всего-лишь реакция на состояние нашей медицины и организацию карантинных мероприятий, точнее их полного отсутствия (чего стоит обеспечение хотябы элементарными средствами пассивной защиты, их оказывается больницы должны сами закупать, и минздраву на это глубоко плевать), в наших реалиях, такого уровня реанимационных мер, которые принимают все страны, и Китай в часности, у нас хватит на сотни, ну может тысячи человек, наиболее "приближенных к императору", а остальные -сами-сами, как повезет. :twisted: :(
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 20 лют, 2020 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:00

  lapay написав:
  Alla77777 написав:Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...

Цікаво, а чого їх Зеленський не зустрів, в аеропорту, він же таке полюбляє? Показав би, на власному прикладі, що люди не хворі, потиснув би руку, кожному, поцілував. Рейтинг би тоді зашкалював. :mrgreen:
та блин ничего даже в этом криминального не вижу ... сегодня меня угораздило проехать в маршрутке кашлянуло рядом человек 5 минимум отчетливо ! в том числе водитель Ю и откуда мне знать у них кашель от сигарет или от гриппа или другого ОРВЗ ? может они нажрались жаропонижающих с кофеином всяких колдрексов снимающих симптомы и поехали на работу ?
По моему мнению которое основано на общедоступных источниках коронавирус ничем не страшней любого гриппа , только вот от гриппа никто привываться за 175 грн не хочет ( цена вакцины) , а от коронавируса цирк устроили ...
Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний : диабет, гипертония 3-й степени, астма, почечная недостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса, ну то есть его надо бояться но не больше чем обычного сезонного гриппа , которым он и есть (будет считаться через пол года год) . Даже если вам 70+ но у вас нет серьезных системных заболеваний то бояться нечего ... у нас между делом и до 70-ти лет мало кто доживает так что бояться коронавируса - цирк :shock:
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 15:05, всього редагувалось 2 разів.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:01

  Alla77777 написав:
  freeze написав:Похоже самолёт и пассажиры отдохнут и полетят всё-таки в Харьков.

Хроники народных протестов:

На народных блокпостах, при въезде в санаторий Медоборы под Тернополем, напуганные местные жители поют молебны.

Как следует из видео Файне мiсто, размещенное в Facebook, жители уже несколько дней пикетируют санаторий. Сегодня ночью под дождем они снова вышли на акцию протеста и даже спели молебны к Богородице, с просьбой не допустить сюда эвакуированных


Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...

10000% для полноты картины не хватало еще перед трапом встречать их с огнеметом в руках, шоб наверняка и не мучились. Средневековье, блин!
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