Додано: Чет 20 лют, 2020 15:00

lapay написав: Alla77777 написав: Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно... Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...

Цікаво, а чого їх Зеленський не зустрів, в аеропорту, він же таке полюбляє? Показав би, на власному прикладі, що люди не хворі, потиснув би руку, кожному, поцілував. Рейтинг би тоді зашкалював. Цікаво, а чого їх Зеленський не зустрів, в аеропорту, він же таке полюбляє? Показав би, на власному прикладі, що люди не хворі, потиснув би руку, кожному, поцілував. Рейтинг би тоді зашкалював.

та блин ничего даже в этом криминального не вижу ... сегодня меня угораздило проехать в маршрутке кашлянуло рядом человек 5 минимум отчетливо ! в том числе водитель Ю и откуда мне знать у них кашель от сигарет или от гриппа или другого ОРВЗ ? может они нажрались жаропонижающих с кофеином всяких колдрексов снимающих симптомы и поехали на работу ?По моему мнению которое основано на общедоступных источниках коронавирус ничем не страшней любого гриппа , только вот от гриппа никто привываться за 175 грн не хочет ( цена вакцины) , а от коронавируса цирк устроили ...Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний : диабет, гипертония 3-й степени, астма, почечная недостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса, ну то есть его надо бояться но не больше чем обычного сезонного гриппа , которым он и есть (будет считаться через пол года год) . Даже если вам 70+ но у вас нет серьезных системных заболеваний то бояться нечего ... у нас между делом и до 70-ти лет мало кто доживает так что бояться коронавируса - цирк