Додано: Чет 20 лют, 2020 15:06

yama написав: Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний диабет гипертония 3-й степени астма почечная дедостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса, ну то есть его надо бояться но не больше чем обычного сезонного гриппа , которым он и есть (будет считаться через пол года год) . Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний диабет гипертония 3-й степени астма почечная дедостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса, ну то есть его надо бояться но не больше чем обычного сезонного гриппа , которым он и есть (будет считаться через пол года год) .

Как много у нас выполняют "прості правила які рятують життя" - "захворів - сиди вдома!"(с)Всего-лишь, при отсутствии реанимационного оборудования и надлежащей терапии, от вирусной пневмонии шанс отправится к праотцам, ну очень высока.Сколько у нас томографов на страну? (если умножить их количество на 4 или 6 *24 = получим мизер по реальной пропускной способности, это не считая всех остальных в очереди на них)А сколько тест систем?А как обеспечены больницы, средствами защиты, оборудованием, персоналом?Вот это как раз и катализатор протестов, не более того.