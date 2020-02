Додано: Чет 20 лют, 2020 15:21

Новини з Японії.

Підтверджений випадок у таксиста, який перевозив екс-пасажира відомого круїзного лайнера (тобто зараження від людини, яка пройшла через всі карантинні заходи та тести).

Мазки з горла для тестів неефективні, як виявилося (японці робили досі), американці вимагають забір мазків з носової порожнини.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell