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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59606162>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:06

  yama написав:Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний диабет гипертония 3-й степени астма почечная дедостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса, ну то есть его надо бояться но не больше чем обычного сезонного гриппа , которым он и есть (будет считаться через пол года год) .

Как много у нас выполняют "прості правила які рятують життя" - "захворів - сиди вдома!"(с)
Всего-лишь, при отсутствии реанимационного оборудования и надлежащей терапии, от вирусной пневмонии шанс отправится к праотцам, ну очень высока. :(
Сколько у нас томографов на страну? (если умножить их количество на 4 или 6 *24 = получим мизер по реальной пропускной способности, это не считая всех остальных в очереди на них)
А сколько тест систем?
А как обеспечены больницы, средствами защиты, оборудованием, персоналом?

Вот это как раз и катализатор протестов, не более того.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 20 лют, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

у меня вопрос !
Было анонсированно недавно что у нас есть дешевые тест системы что-то около 100 грн за штуку себестоимость ... что проблем в производстве нету ... что готовы наклепать сколько угодно так почему не проверить тех несчастных условно 100 человек которые приехали ? да пусть даже каждого по два раза ...Зображення
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 15:27, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:09

  _Mykola_ написав:
  yama написав:Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний диабет гипертония 3-й степени астма почечная дедостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса, ну то есть его надо бояться но не больше чем обычного сезонного гриппа , которым он и есть (будет считаться через пол года год) .

Как много у нас выполняют "прості правила які рятують життя" - "захворів - сиди вдома!"(с)
Всего-лишь, при отсутствии реанимационного оборудования и надлежащей терапии, от вирусной пневмонии шанс отправится к праотцам, ну очень высока. :(
Сколько у нас томографов на страну?
А сколько тест систем?
А как обеспечены больницы, средствами защиты, оборудованием, персоналом?

Вот это как раз и катализатор протестов, не более того.

Так в этом не виноваты эта кучка несчастных, которых не хотят нигде в Украине принимать!!! Вопросы в первую очередь к власти, а не к людям, которые сейчас в а.хуе от действий их сограждан!
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:10

  yama написав:у меня вопрос !
Было анонсированно недавно что у нас есть дешевые тест системы что-то около 100 грн за штуку себестоимость ... что проблем в производстве нету ... что готовы наклепать сколько угодно так почему не проверить тех несчастных условно 100 человек которые приехали ? да пусть даже каждого по два раза ...

Перешлите этот вопрос нашему министру здравоохранения :D
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:12

  vetka написав:Так в этом не виноваты эта кучка несчастных, которых не хотят нигде в Украине принимать!!! Вопросы в первую очередь к власти, а не к людям, которые сейчас в а.хуе от действий их сограждан!

Я ж и пишу, что это следствие, а нужно искоренять причину (готовить минздраву больницы и обеспечивать всем необходимым), иначе это никогда не закончится!
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:14

  _Mykola_ написав:
  vetka написав:Так в этом не виноваты эта кучка несчастных, которых не хотят нигде в Украине принимать!!! Вопросы в первую очередь к власти, а не к людям, которые сейчас в а.хуе от действий их сограждан!

Я ж и пишу, что это следствие, а нужно искоренять причину (готовить минздраву больницы и обеспечивать всем необходимым), иначе это никогда не закончится!

Это да, но вот реакция украинцев меня, мягко говоря, приводит в шок.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:15

vetka
почитайте ветку сначала там еще с начала февраля были вопросу к минздраву.. после 20 дней пандемии наши смогли организовать только одну пресс конференцию, где сообщили, что готовы к приему.. вот отсюда и протесты ибо даже самый последний селянин, скажем так, видит что это не так..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:20

  vetka написав:
  _Mykola_ написав:
  yama написав:Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний диабет гипертония 3-й степени астма почечная дедостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса, ну то есть его надо бояться но не больше чем обычного сезонного гриппа , которым он и есть (будет считаться через пол года год) .

Как много у нас выполняют "прості правила які рятують життя" - "захворів - сиди вдома!"(с)
Всего-лишь, при отсутствии реанимационного оборудования и надлежащей терапии, от вирусной пневмонии шанс отправится к праотцам, ну очень высока. :(
Сколько у нас томографов на страну?
А сколько тест систем?
А как обеспечены больницы, средствами защиты, оборудованием, персоналом?

Вот это как раз и катализатор протестов, не более того.

Так в этом не виноваты эта кучка несчастных, которых не хотят нигде в Украине принимать!!! Вопросы в первую очередь к власти, а не к людям, которые сейчас в а.хуе от действий их сограждан!


Так ці бідні люди (молодь) і так в дуже гнітючому стані, вони ж читають і бачать, як їх скрізь бортують! А якби там були діти-внуки протестуючих, то що, заткнулися б?? Навіть якщо медицина на рівні дна, всеодно можна було б не так жорстоко! Ну повезуть їх не до вас, а в сусідню область, то якщо є вірус, він через тиждень буде скрізь, і протести нічого не врятують! Фу, гидко(((
Востаннє редагувалось Alla77777 в Чет 20 лют, 2020 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:21

Новини з Японії.
Підтверджений випадок у таксиста, який перевозив екс-пасажира відомого круїзного лайнера (тобто зараження від людини, яка пройшла через всі карантинні заходи та тести).
Мазки з горла для тестів неефективні, як виявилося (японці робили досі), американці вимагають забір мазків з носової порожнини.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:27

  vetka написав:
  _Mykola_ написав:
  vetka написав:Так в этом не виноваты эта кучка несчастных, которых не хотят нигде в Украине принимать!!! Вопросы в первую очередь к власти, а не к людям, которые сейчас в а.хуе от действий их сограждан!

Я ж и пишу, что это следствие, а нужно искоренять причину (готовить минздраву больницы и обеспечивать всем необходимым), иначе это никогда не закончится!

Это да, но вот реакция украинцев меня, мягко говоря, приводит в шок.

https://www.liga.net/society/opinion/st ... hih-paniku

"Украина привезла сограждан из Уханя - эпицентра коронавируса. Теперь в стране паника. Что-то пошло не так, или украинцы просто бесчеловечны?"
_Mykola_
 
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