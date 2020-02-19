yama написав:у меня вопрос ! Было анонсированно недавно что у нас есть дешевые тест системы что-то около 100 грн за штуку себестоимость ... что проблем в производстве нету ... что готовы наклепать сколько угодно так почему не проверить тех несчастных условно 100 человек которые приехали ? да пусть даже каждого по два раза ...
Перешлите этот вопрос нашему министру здравоохранения
ну кто там есть в фейсбуке попробуйте пробиться через кучу спама . ( меня нету в фейсбуке) ========== так шо там поселили бедных ? или сожгли всю больницу ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama написав:у меня вопрос ! Было анонсированно недавно что у нас есть дешевые тест системы что-то около 100 грн за штуку себестоимость ... что проблем в производстве нету ... что готовы наклепать сколько угодно так почему не проверить тех несчастных условно 100 человек которые приехали ? да пусть даже каждого по два раза ...
Перешлите этот вопрос нашему министру здравоохранения
ну кто там есть в фейсбуке попробуйте пробиться через кучу спама . ( меня нету в фейсбуке) ========== так шо там поселили бедных ? или сожгли всю больницу ?
Не известно. А вот на счет сожгли больницу - хз, но ночью может в принципе произойти многое....
"Хоча А. Зінченко та інші громадяни отримали необхідні дозволи китайської сторони на евакуацію, в евакуації її собачки китайська влада відмовила, про що негайно було поінформовано. Незважаючи на рекомендації тимчасово залишити м. Ухань, А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.