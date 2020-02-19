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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60616263>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:33

  vetka написав:
  yama написав:у меня вопрос !
Было анонсированно недавно что у нас есть дешевые тест системы что-то около 100 грн за штуку себестоимость ... что проблем в производстве нету ... что готовы наклепать сколько угодно так почему не проверить тех несчастных условно 100 человек которые приехали ? да пусть даже каждого по два раза ...

Перешлите этот вопрос нашему министру здравоохранения :D

ну кто там есть в фейсбуке попробуйте пробиться через кучу спама . ( меня нету в фейсбуке)
==========
так шо там поселили бедных ? или сожгли всю больницу ?
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 15:38, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

План вдався, так як, нікого вже не хвилють тарифи, профнепридатні у владі (в тім числі і в охороні здоров'я), зарплати пенсії, "реформи"...
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:Перешлите этот вопрос нашему министру здравоохранения :D

Це тій, що продовжує реформу Супрун :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:42

  yama написав:
  vetka написав:
  yama написав:у меня вопрос !
Было анонсированно недавно что у нас есть дешевые тест системы что-то около 100 грн за штуку себестоимость ... что проблем в производстве нету ... что готовы наклепать сколько угодно так почему не проверить тех несчастных условно 100 человек которые приехали ? да пусть даже каждого по два раза ...

Перешлите этот вопрос нашему министру здравоохранения :D

ну кто там есть в фейсбуке попробуйте пробиться через кучу спама . ( меня нету в фейсбуке)
==========
так шо там поселили бедных ? или сожгли всю больницу ?

Не известно. А вот на счет сожгли больницу - хз, но ночью может в принципе произойти многое....
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Мне жалко эту девушку с собакой
Которую не пустили в самолёт если уже брать так всех и вообще президенту
Надо было это делать секретно спецоперация называется
choca
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:21

  choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой
Которую не пустили в самолёт если уже брать так всех и вообще президенту
Надо было это делать секретно спецоперация называется

После того как она увидит видео как по всей Украине строили блок посты,сносили покрышки,провели молебдень что бы отогнать эвакуировавшихся..то она возможно и обрадуется, что ее не пустили на борт

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241120/
maza5
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:23

  maza5 написав:
  choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой
Которую не пустили в самолёт если уже брать так всех и вообще президенту
Надо было это делать секретно спецоперация называется

После того как она увидит видео как по всей Украине строили блок посты,сносили покрышки,провели молебдень что бы отогнать эвакуировавшихся..то она возможно и обрадуется, что ее не пустили на борт

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241120/

Не знаю почему, но почему-то именно молебен у меня вызывает истерический смех :roll:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:27

  vetka написав:
  maza5 написав:
  choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой
Которую не пустили в самолёт если уже брать так всех и вообще президенту
Надо было это делать секретно спецоперация называется

После того как она увидит видео как по всей Украине строили блок посты,сносили покрышки,провели молебдень что бы отогнать эвакуировавшихся..то она возможно и обрадуется, что ее не пустили на борт

https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/20/7241120/

Не знаю почему, но почему-то именно молебен у меня вызывает истерический смех :roll:


А засідання обласної ради ні ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:30

  choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой
Которую не пустили в самолёт если уже брать так всех и вообще президенту
Надо было это делать секретно спецоперация называется


такое позорище устроили с этим эвакуацией .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой
Которую не пустили в самолёт если уже брать так всех и вообще президенту
Надо было это делать секретно спецоперация называется

Її китайці не випустили.
https://www.segodnya.ua/ua/regions/othe ... 04886.html
Команда "Сьогодні" направила запит до Міністерства закордонних справ, щоб там пояснили, чому наша громадянка мусить залишитися в Ухані. І нам відповіли:

"Хоча А. Зінченко та інші громадяни отримали необхідні дозволи китайської сторони на евакуацію, в евакуації її собачки китайська влада відмовила, про що негайно було поінформовано. Незважаючи на рекомендації тимчасово залишити м. Ухань, А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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