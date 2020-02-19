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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 16:42
Надо было посольству вмешаться это в Китае собачек кушают а у нас в Европе собака это друг человека мы своих не бросаем даже животных
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choca
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:45
_Mykola_ написав: Alla77777 написав:
Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...
Это всего-лишь реакция на состояние нашей медицины и организацию карантинных мероприятий, точнее их полного отсутствия (чего стоит обеспечение хотябы элементарными средствами пассивной защиты, их оказывается больницы должны сами закупать, и минздраву на это глубоко плевать), в наших реалиях, такого уровня реанимационных мер, которые принимают все страны, и Китай в часности, у нас хватит на сотни, ну может тысячи человек, наиболее "приближенных к императору", а остальные -сами-сами, как повезет.
Не придумывайте отмазки . Это состояние ебанутости мозгов .
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moldashavanin
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:46
Не знаю почему, но почему-то именно молебен у меня вызывает истерический смех
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А засідання обласної ради ні ?[/quote]
Це те ж, але молебінь більше
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vetka
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:09
Zochan написав:
План вдався, так як, нікого вже не хвилють тарифи, профнепридатні у владі (в тім числі і в охороні здоров'я), зарплати пенсії, "реформи"...
Самое время окончательно быстренько принять земельный закон, пока народу есть чем заняться
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Alex2007
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