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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Надо было посольству вмешаться это в Китае собачек кушают а у нас в Европе собака это друг человека мы своих не бросаем даже животных
choca
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:45

  _Mykola_ написав:
  Alla77777 написав:Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...

Это всего-лишь реакция на состояние нашей медицины и организацию карантинных мероприятий, точнее их полного отсутствия (чего стоит обеспечение хотябы элементарными средствами пассивной защиты, их оказывается больницы должны сами закупать, и минздраву на это глубоко плевать), в наших реалиях, такого уровня реанимационных мер, которые принимают все страны, и Китай в часности, у нас хватит на сотни, ну может тысячи человек, наиболее "приближенных к императору", а остальные -сами-сами, как повезет. :twisted: :(


Не придумывайте отмазки . Это состояние ебанутости мозгов .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:46


Не знаю почему, но почему-то именно молебен у меня вызывает истерический смех :roll:[/quote]

А засідання обласної ради ні ?[/quote]
Це те ж, але молебінь більше :oops:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:09

  Zochan написав:План вдався, так як, нікого вже не хвилють тарифи, профнепридатні у владі (в тім числі і в охороні здоров'я), зарплати пенсії, "реформи"...


Самое время окончательно быстренько принять земельный закон, пока народу есть чем заняться :mrgreen:
Alex2007
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  #<1 ... 60616263
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