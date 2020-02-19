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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 60616263
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Надо было посольству вмешаться это в Китае собачек кушают а у нас в Европе собака это друг человека мы своих не бросаем даже животных
choca
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:45

  _Mykola_ написав:
  Alla77777 написав:Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...

Это всего-лишь реакция на состояние нашей медицины и организацию карантинных мероприятий, точнее их полного отсутствия (чего стоит обеспечение хотябы элементарными средствами пассивной защиты, их оказывается больницы должны сами закупать, и минздраву на это глубоко плевать), в наших реалиях, такого уровня реанимационных мер, которые принимают все страны, и Китай в часности, у нас хватит на сотни, ну может тысячи человек, наиболее "приближенных к императору", а остальные -сами-сами, как повезет. :twisted: :(


Не придумывайте отмазки . Это состояние ебанутости мозгов .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:46


Не знаю почему, но почему-то именно молебен у меня вызывает истерический смех :roll:[/quote]

А засідання обласної ради ні ?[/quote]
Це те ж, але молебінь більше :oops:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:09

  Zochan написав:План вдався, так як, нікого вже не хвилють тарифи, профнепридатні у владі (в тім числі і в охороні здоров'я), зарплати пенсії, "реформи"...


Самое время окончательно быстренько принять земельный закон, пока народу есть чем заняться :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:Если вам не больше 60 и \ или у вас нету хронических заболеваний : диабет, гипертония 3-й степени, астма, почечная недостаточность и так далее то вам нечего бояться коронавируса

Да, действительно, чего боятся. В карантине сидеть всего 2 недели, да и уколы всякие, анализы по несколько раз в день только в радость.

  yama написав:Было анонсированно недавно что у нас есть дешевые тест системы ... так почему не проверить тех несчастных условно 100 человек которые приехали ? ...

Инкубационный период. Отсидят его, потом проверят тест-системами. Пока человек не заболел, тест-системы не работают, даже если вирус присутствует в организме
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:06

Плохие новости для фейкометчиков

СБУ почало розслідування щодо фейкових повідомлень про коронавірус в Україні
https://nash.live/news/politics/sbu-poc ... jini-.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:31

  stm написав:Вы знаете, посмотрела на протесты по поводу транспортировки наших соотечественников из Уханя и так противно, это ж сколько мелких людишек со своим животным страхом развелось... Просто как крысы, живут в какахах но уверенны что именно к ним в дом пытаются насильно ввезти вирус... хотя по логике, ближайший санаторий будет в километрах 20 от их задрыщенского села и если что, человека в критическом состоянии повезут в спец.машине в боксы с легочным оборудованием где-то в городе, а не к ним в хату-мазанку...

Это позор на весь мир.
Говно-народ с хуторским менталитетом.
Выборы показали, отношение к эвакуированным подтвердило.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:33

  stm написав: Это ваши и мои граждане, они на сегодня даже не больны, они согласились торчать в любом богом забытом санатории 14 гребанных дней ради нас же с вами, хотя поверьте уже бы правдами и неправдами поодиночке могли приехать сюда, никому не сказать и покашлять, почхать во всех регионах, а мы против?!... Простите за высокопарность слов, но становление нации происходит как раз в критических, а не тепличных условиях. И если по всем каналам будут крутить таких идиотов с "мы против", а не их выталкивание пинком под зад силами нац.гвардии в их хату-мазанку с предупреждением что вылезут пойдут на 72 часа под арест за противодействие полиции, то каждая вша так и будет качать права со своей деревни.

Неистово плюсую.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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