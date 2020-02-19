Alla77777 написав:Щось мені так жаль евакуйованих, наче "прокаженные"(( От вам і українська співдружність і братерство, все гра на публіку. Чомусь соромно...
Это всего-лишь реакция на состояние нашей медицины и организацию карантинных мероприятий, точнее их полного отсутствия (чего стоит обеспечение хотябы элементарными средствами пассивной защиты, их оказывается больницы должны сами закупать, и минздраву на это глубоко плевать), в наших реалиях, такого уровня реанимационных мер, которые принимают все страны, и Китай в часности, у нас хватит на сотни, ну может тысячи человек, наиболее "приближенных к императору", а остальные -сами-сами, как повезет.
Не придумывайте отмазки . Это состояние ебанутости мозгов .
stm написав:Вы знаете, посмотрела на протесты по поводу транспортировки наших соотечественников из Уханя и так противно, это ж сколько мелких людишек со своим животным страхом развелось... Просто как крысы, живут в какахах но уверенны что именно к ним в дом пытаются насильно ввезти вирус... хотя по логике, ближайший санаторий будет в километрах 20 от их задрыщенского села и если что, человека в критическом состоянии повезут в спец.машине в боксы с легочным оборудованием где-то в городе, а не к ним в хату-мазанку...
Это позор на весь мир. Говно-народ с хуторским менталитетом. Выборы показали, отношение к эвакуированным подтвердило.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
stm написав: Это ваши и мои граждане, они на сегодня даже не больны, они согласились торчать в любом богом забытом санатории 14 гребанных дней ради нас же с вами, хотя поверьте уже бы правдами и неправдами поодиночке могли приехать сюда, никому не сказать и покашлять, почхать во всех регионах, а мы против?!... Простите за высокопарность слов, но становление нации происходит как раз в критических, а не тепличных условиях. И если по всем каналам будут крутить таких идиотов с "мы против", а не их выталкивание пинком под зад силами нац.гвардии в их хату-мазанку с предупреждением что вылезут пойдут на 72 часа под арест за противодействие полиции, то каждая вша так и будет качать права со своей деревни.
Неистово плюсую.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество