moldashavanin написав:Не придумывайте отмазки . Это состояние ебанутости мозгов .
Научитесь строить причинно-следственные связи.
Чтобы что-то исправить, и наладить, ВСЕГДА нужно искать ПРИЧИНУ, и исправлять ее, а не с переменным успехом воевать с ПОСЛЕДСТВИЯМИ! Иначе это напрасный труд, который просто крадет ресурсы и время!
Причина в полном сливе подготовки системы здравоохранения, в надежде на авось пронесет, и в полном отсутствии коммуникации с людьми. Хоть после этого Скалецкую и ее замов попрут из МОЗа? Ведь сработало простое правило: не делают государственные служащие - делает улица! Уже не раз это проходили с 2004-го! Сколько можно ходить по граблям?
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 20 лют, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
vetka написав:По Зику показывают наживо, что происходит в Новых Санжарах, ну что могу сказать...Это даже не Средьевековье, это тупо каменный век. Ладно, пьяные митингующие, малограмотные, но вот "реакция" власти, точнее ее отсутствие, показывает реальные вещи, которые происходят в Украине. На ум приходит выражение - с тикими друзьями и врагов не надо. ПС Искренне жаль, людей, которых эваукировали, я даже не могу представить, КАК им! ПСС Мир в шоке от нас!!!
А шо таке? На моряках піаритись можна, на лугандонських полонених можна, а уханських карантинниках не можна? Не фіг було туди взагалі летіти, раз не можете забезпечити нормальний процес і не можете прорахувати реакцію суспільства. Чогось владних організаторів і за кілометр не було від літака зі "здоровими".
Хотіли попіаритись за рахунок чужої безпеки? Так їжте - не обляпайтесь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Пока полиция не нечнёт исполнять свои прямые обязаности(арестовывать сажать и т.д) и дальше будет происходить беспредел с (активистами (безработными лентяями))... Полный беспредел и беззаконие ... Один раз взять и посадить хоть на неделю этих "Активистов" и ....PS Чего-то мне кажется что без "Пиночета" в Украине порядок навести не получится
Востаннє редагувалось Den в Чет 20 лют, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Den написав:Пока полиция не нечнёт исполнять свои прямые обязаности(арестовывать сажать и т.д) и дальше будет происходить беспредел с (активистами (безработными лентяями))... Полный беспредел и беззаконие ... Один раз взять и посадить хоть на неделю этих "Активистов" и ....
lapay написав:Не фіг було туди взагалі летіти, раз не можете забезпечити нормальний процес і не можете прорахувати реакцію суспільства. Чогось владних організаторів і за кілометр не було від літака зі "здоровими".
Хотіли попіаритись за рахунок чужої безпеки? Так їжте - не обляпайтесь.
Летчики + проводники + врачи - герои, это факт.
А вот где руководство минздрава и страны, неужели были в аэропорту? Вот и ответ, насколько люди уверены в том что делают и насколько это безопасное мероприятие. Личный пример в подтверждение своим словам о безопасности, успокоил бы многих, но увы.
ЕСЛИ ВИРУС РЕАЛЬНО ЖЕСТОК , ТО НИКАКИЕ КАРАНТИНЫ МОЛЕБНИ И АКТИВИСТЫ НЕ ПОМОГУТ...И НЕ ТОКЛЬКО В УКРАИНЕ ,А И ВО ВСЁМ МИРЕ ... А мы просто показали где нам место (где-то между Египтом и ЮАР ... Инвестиции ??? Производство ??? забудте ТОЛЬКО популизм
_Mykola_ написав:Летчики + проводники + врачи - герои, это факт.
А вот где руководство минздрава и страны, неужели были в аэропорту? Вот и ответ, насколько люди уверены в том что делают и насколько это безопасное мероприятие
Це дурість взагалі була, з самого початку. Раша евакуювала своїх, з Уханя, військовою авіацією, тримала людей в ізольованому військовому госпіталі в Сибіру. І то, в Москві ціни на маски зросли на 900%. Наші цивільним літаком, де подешевше, госпіталь в центрі немаленького населенного пункту. Перед тим взагалі хотіли на цивільній базі відпочинку, то там, то тут.
Не можете зробити нормально - не робіть, китайці і так їх тримали на карантині зі значно потужнішою медичною базою і досвідом лікування цієї хвороби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.