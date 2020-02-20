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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6364656667>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:24

  moldashavanin написав:Не придумывайте отмазки . Это состояние ебанутости мозгов .

Научитесь строить причинно-следственные связи.

Чтобы что-то исправить, и наладить, ВСЕГДА нужно искать ПРИЧИНУ, и исправлять ее, а не с переменным успехом воевать с ПОСЛЕДСТВИЯМИ! Иначе это напрасный труд, который просто крадет ресурсы и время!

Причина в полном сливе подготовки системы здравоохранения, в надежде на авось пронесет, и в полном отсутствии коммуникации с людьми.
Хоть после этого Скалецкую и ее замов попрут из МОЗа?
Ведь сработало простое правило: не делают государственные служащие - делает улица!
Уже не раз это проходили с 2004-го!
Сколько можно ходить по граблям? :twisted: :evil:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 20 лют, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:По Зику показывают наживо, что происходит в Новых Санжарах, ну что могу сказать...Это даже не Средьевековье, это тупо каменный век. Ладно, пьяные митингующие, малограмотные, но вот "реакция" власти, точнее ее отсутствие, показывает реальные вещи, которые происходят в Украине. На ум приходит выражение - с тикими друзьями и врагов не надо.
ПС Искренне жаль, людей, которых эваукировали, я даже не могу представить, КАК им!
ПСС Мир в шоке от нас!!!

А шо таке? На моряках піаритись можна, на лугандонських полонених можна, а уханських карантинниках не можна?
Не фіг було туди взагалі летіти, раз не можете забезпечити нормальний процес і не можете прорахувати реакцію суспільства. Чогось владних організаторів і за кілометр не було від літака зі "здоровими".

Хотіли попіаритись за рахунок чужої безпеки? Так їжте - не обляпайтесь. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:28

  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:ПСС Мир в шоке от нас!!!

Даже папуасы в шоке с нас :)

Это да... :(
Пока полиция не нечнёт исполнять свои прямые обязаности(арестовывать сажать и т.д) и дальше будет происходить беспредел с (активистами (безработными лентяями))... Полный беспредел и беззаконие ... Один раз взять и посадить хоть на неделю этих "Активистов" и ....PS Чего-то мне кажется что без "Пиночета" в Украине порядок навести не получится
Востаннє редагувалось Den в Чет 20 лют, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:29

  Den написав:Пока полиция не нечнёт исполнять свои прямые обязаности(арестовывать сажать и т.д) и дальше будет происходить беспредел с (активистами (безработными лентяями))... Полный беспредел и беззаконие ... Один раз взять и посадить хоть на неделю этих "Активистов" и ....

Однозначно!!!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Если протестующие под крёстным знаменем и песнопениями будут препятствовать, предлагаю уханьцам просто покашлять на протестующих, там пятки будут только сверкать.

А город сразу закрыть на карантин.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:30

  lapay написав:Не фіг було туди взагалі летіти, раз не можете забезпечити нормальний процес і не можете прорахувати реакцію суспільства. Чогось владних організаторів і за кілометр не було від літака зі "здоровими".

Хотіли попіаритись за рахунок чужої безпеки? Так їжте - не обляпайтесь. :evil:

Летчики + проводники + врачи - герои, это факт.

А вот где руководство минздрава и страны, неужели были в аэропорту?
Вот и ответ, насколько люди уверены в том что делают и насколько это безопасное мероприятие. :roll:
Личный пример в подтверждение своим словам о безопасности, успокоил бы многих, но увы.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЕСЛИ ВИРУС РЕАЛЬНО ЖЕСТОК , ТО НИКАКИЕ КАРАНТИНЫ МОЛЕБНИ И АКТИВИСТЫ НЕ ПОМОГУТ...И НЕ ТОКЛЬКО В УКРАИНЕ ,А И ВО ВСЁМ МИРЕ ... А мы просто показали где нам место (где-то между Египтом и ЮАР ... Инвестиции ??? Производство ??? забудте ТОЛЬКО популизм
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:Летчики + проводники + врачи - герои, это факт.

А вот где руководство минздрава и страны, неужели были в аэропорту?
Вот и ответ, насколько люди уверены в том что делают и насколько это безопасное мероприятие

Це дурість взагалі була, з самого початку. Раша евакуювала своїх, з Уханя, військовою авіацією, тримала людей в ізольованому військовому госпіталі в Сибіру. І то, в Москві ціни на маски зросли на 900%.
Наші цивільним літаком, де подешевше, госпіталь в центрі немаленького населенного пункту. Перед тим взагалі хотіли на цивільній базі відпочинку, то там, то тут.

Не можете зробити нормально - не робіть, китайці і так їх тримали на карантині зі значно потужнішою медичною базою і досвідом лікування цієї хвороби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:39



Запалили костёр высотой метров 10 на дороге, и кидают молотова

Инквизиция онлайн :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://bykvu.com/ru/pictures/bez-panik ... iz-uhanja/
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