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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:42
Давайте Парасюка!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:43
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:51
Люди в автобусах офигевают от приёма. По автобусам кидают камни. Стекло разбили
Впрочем, ничего нового. Ведь это обычный украинский посёлок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:56
Самых буйных надо арестовывать иначе ничего не будет никогда...
Более того снимать сельского главу за продиводействие или необеспеченее порядка. Мелких пьяниц на 60 часов спокойно в бобик и отдохнуть.
Посмотрим есть ли у нас вертикаль власти... Пока нет даже в зародыше
Востаннє редагувалось stm в Чет 20 лют, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:58
Не удивлюсь, если короно-майдан продолжится возле больницы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:59
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 20 лют, 2020 19:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Какой-то сюреализм.
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00
Додано: Чет 20 лют, 2020 20:02
Страна как никогда объединилась.Героям слава!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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