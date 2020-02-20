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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 64656667>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:42

Давайте Парасюка! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:43

  Вкладчик1234 написав:

Запалили костёр высотой метров 10 на дороге, и кидают молотова

Инквизиция онлайн :)
После такого приёма ещё 10 мил здравомылящих людей задумаются а не покинуть ли им эту страну ....
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://kgd.ru/news/polsha/item/87157-v ... ogo-uhanya
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:51

Люди в автобусах офигевают от приёма. По автобусам кидают камни. Стекло разбили

Впрочем, ничего нового. Ведь это обычный украинский посёлок
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:56

  Вкладчик1234 написав:Люди в автобусах офигевают от приёма. По автобусам кидают камни. Стекло разбили

Впрочем, ничего нового. Ведь это обычный украинский посёлок

Самых буйных надо арестовывать иначе ничего не будет никогда...
Более того снимать сельского главу за продиводействие или необеспеченее порядка. Мелких пьяниц на 60 часов спокойно в бобик и отдохнуть.
Посмотрим есть ли у нас вертикаль власти... Пока нет даже в зародыше
Востаннє редагувалось stm в Чет 20 лют, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:58

Не удивлюсь, если короно-майдан продолжится возле больницы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:59

  Вкладчик1234 написав:Давайте Парасюка! :)

c Билецким))
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 19:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Какой-то сюреализм.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:00

  Вкладчик1234 написав:Не удивлюсь, если короно-майдан продолжится возле больницы
Ну всё !!! Теперь авиа борт всё село и санаторий нужно кремировать... Иначе ....
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:02

  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:
  vetka написав:ПСС Мир в шоке от нас!!!

Даже папуасы в шоке с нас :)

Это да... :(

Страна как никогда объединилась.Героям слава!
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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