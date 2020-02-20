Додано: Чет 20 лют, 2020 19:51

Люди в автобусах офигевают от приёма. По автобусам кидают камни. Стекло разбили



Впрочем, ничего нового. Ведь это обычный украинский посёлок

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин