vetka написав:На счет забрать к себе домой - остроумно, заценила. Только разница в том, что их везут в медучреждение, а не по квартирам новосанжаровцев. Улавливаете разницу?
Сів телефон. Читайте продовження. З чого Ви взяли,що там медичний заклад? Доктор авакян сказав? Гуртожиток там фактично.
..... 2. В Одесі та області є карантинні заклади з часів СРСР для моряків. Готові до прийому. Чому не туди, а в санаторій з режимом гуртожитка? Тому що авакян хоче прогнутися за чужий рахунок? Хай везе до свого сина додому... 3. Якщо будуть симптоми у прибулих, то повезуть їх звичайною (!) швидкою до інфекційної лікарні в Полтаві (або в Харків, брешуть керманичі - мабуть коли в Полтаві не буде місць). 4. Надійних тест систем немає досі. Можливе безсімптомне носійство з розповсюдженням/зараженням. 5. Там багато громадян інших (дивних в тому числі) держав. Чому? Тому що посол в Китаї бухав з послами тих країн? 6. Більшість тих громадян України наче з Дніпропетровської області. Чому не Дніпро чи Кривий Ріг? Риторично, звичайно. 7. Людям необхідно допомогти, але у відповідних належних умовах. 8. В принципі, є інфекції небезпечніші, носіями яких є африканці. Їх тут ніхто не перевіряє...
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 20 лют, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Den написав:Разница только в том , что ели это ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ вирис , то никто не спрячется .... Ни в квартрах ни в домах ни в любой стране мира !!!!Ps ,,Ну кроме папуасов которые блокируют прибывшых (между прочим наших граждан)
Так согласна ж! Я сегодня днем уже писала, что если начнется реальная пандемия, как в том же фильме Война миров Z, то наверное лучше будет умереть сразу, чем пытаться выжить в нашей стране.
в книге - Мировая война Z - был реальный план спасения .
vetka написав:По Зику показывают наживо, что происходит в Новых Санжарах, ну что могу сказать...
Для сравнения.
В Великобританию прибыли граждане страны, эвакуированные из китайского Уханя. Англичан привезли в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город Милтон-Кинс в 70 км от Лондона.
Кстати, людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.
В Милтон-Кинс проживает около 250 тысяч человек. Рядом с Kents Hill находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.
Ни протестов соотечественники не устраивают, ни покрышки не жгут, как в Украине со вчерашнего дня. Видимо так можно было.
freeze написав:Ни протестов соотечественники не устраивают, ни покрышки не жгут, как в Украине со вчерашнего дня. Видимо так можно было.
Так може, все ж таки в Одесу, га?
Да я думаю, что никаких истерик в Одессе не было бы, народ тут достаточно пофигистичный. Можно было бы в военный госпиталь без проблем, или много достаточно удаленных санаториев на окраинах, там достаточно безлюдно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.