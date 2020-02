Додано: Чет 20 лют, 2020 20:40

vetka написав: На счет забрать к себе домой - остроумно, заценила. Только разница в том, что их везут в медучреждение, а не по квартирам новосанжаровцев. Улавливаете разницу? На счет забрать к себе домой - остроумно, заценила. Только разница в том, что их везут в медучреждение, а не по квартирам новосанжаровцев. Улавливаете разницу?

Сів телефон. Читайте продовження.

З чого Ви взяли,що там медичний заклад? Доктор авакян сказав? Гуртожиток там фактично.





.....

2. В Одесі та області є карантинні заклади з часів СРСР для моряків. Готові до прийому. Чому не туди, а в санаторій з режимом гуртожитка? Тому що авакян хоче прогнутися за чужий рахунок? Хай везе до свого сина додому...

3. Якщо будуть симптоми у прибулих, то повезуть їх звичайною (!) швидкою до інфекційної лікарні в Полтаві (або в Харків, брешуть керманичі - мабуть коли в Полтаві не буде місць).

4. Надійних тест систем немає досі. Можливе безсімптомне носійство з розповсюдженням/зараженням.

5. Там багато громадян інших (дивних в тому числі) держав. Чому? Тому що посол в Китаї бухав з послами тих країн?

6. Більшість тих громадян України наче з Дніпропетровської області. Чому не Дніпро чи Кривий Ріг? Риторично, звичайно.

7. Людям необхідно допомогти, але у відповідних належних умовах.

8. В принципі, є інфекції небезпечніші, носіями яких є африканці. Їх тут ніхто не перевіряє... Сів телефон. Читайте продовження.З чого Ви взяли,що там медичний заклад? Доктор авакян сказав? Гуртожиток там фактично......2. В Одесі та області є карантинні заклади з часів СРСР для моряків. Готові до прийому. Чому не туди, а в санаторій з режимом гуртожитка? Тому що авакян хоче прогнутися за чужий рахунок? Хай везе до свого сина додому...3. Якщо будуть симптоми у прибулих, то повезуть їх звичайною (!) швидкою до інфекційної лікарні в Полтаві (або в Харків, брешуть керманичі - мабуть коли в Полтаві не буде місць).4. Надійних тест систем немає досі. Можливе безсімптомне носійство з розповсюдженням/зараженням.5. Там багато громадян інших (дивних в тому числі) держав. Чому? Тому що посол в Китаї бухав з послами тих країн?6. Більшість тих громадян України наче з Дніпропетровської області. Чому не Дніпро чи Кривий Ріг? Риторично, звичайно.7. Людям необхідно допомогти, але у відповідних належних умовах.8. В принципі, є інфекції небезпечніші, носіями яких є африканці. Їх тут ніхто не перевіряє...

Востаннє редагувалось centurionus в Чет 20 лют, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell