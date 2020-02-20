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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6768697071>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:37

  lapay написав:
  freeze написав:Ни протестов соотечественники не устраивают, ни покрышки не жгут, как в Украине со вчерашнего дня. Видимо так можно было.

Так може, все ж таки в Одесу, га? ;)

Доктор сказал в Новые Санжары, значит в Новые Санжары :mrgreen: :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:37

  Мизантрóп написав:
  vetka написав:
  Мизантрóп написав:А чё в Хонку не завезли граждан? И медики столичные рядом,всё равно пустует...Не сошлись в цене?

Там олени и страусы, животные не виноваты )))

:lol: :D
да,забыл,вулыки там,пчёл надо беречь

Однозначно! ))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:40

  vetka написав:На счет забрать к себе домой - остроумно, заценила. Только разница в том, что их везут в медучреждение, а не по квартирам новосанжаровцев. Улавливаете разницу?

Сів телефон. Читайте продовження.
З чого Ви взяли,що там медичний заклад? Доктор авакян сказав? Гуртожиток там фактично.


.....
2. В Одесі та області є карантинні заклади з часів СРСР для моряків. Готові до прийому. Чому не туди, а в санаторій з режимом гуртожитка? Тому що авакян хоче прогнутися за чужий рахунок? Хай везе до свого сина додому...
3. Якщо будуть симптоми у прибулих, то повезуть їх звичайною (!) швидкою до інфекційної лікарні в Полтаві (або в Харків, брешуть керманичі - мабуть коли в Полтаві не буде місць).
4. Надійних тест систем немає досі. Можливе безсімптомне носійство з розповсюдженням/зараженням.
5. Там багато громадян інших (дивних в тому числі) держав. Чому? Тому що посол в Китаї бухав з послами тих країн?
6. Більшість тих громадян України наче з Дніпропетровської області. Чому не Дніпро чи Кривий Ріг? Риторично, звичайно.
7. Людям необхідно допомогти, але у відповідних належних умовах.
8. В принципі, є інфекції небезпечніші, носіями яких є африканці. Їх тут ніхто не перевіряє...
Востаннє редагувалось centurionus в Чет 20 лют, 2020 20:41, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:40

  vetka написав:
  Den написав:Разница только в том , что ели это ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ вирис , то никто не спрячется .... Ни в квартрах ни в домах ни в любой стране мира !!!!Ps ,,Ну кроме папуасов которые блокируют прибывшых (между прочим наших граждан)

Так согласна ж! Я сегодня днем уже писала, что если начнется реальная пандемия, как в том же фильме Война миров Z, то наверное лучше будет умереть сразу, чем пытаться выжить в нашей стране.


в книге - Мировая война Z - был реальный план спасения .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:44

  freeze написав:
centurionus написав:
  vetka написав:По Зику показывают наживо, что происходит в Новых Санжарах, ну что могу сказать...

Для сравнения.

В Великобританию прибыли граждане страны, эвакуированные из китайского Уханя. Англичан привезли в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город Милтон-Кинс в 70 км от Лондона.

Кстати, людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.

В Милтон-Кинс проживает около 250 тысяч человек. Рядом с Kents Hill находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.

Ни протестов соотечественники не устраивают, ни покрышки не жгут, как в Украине со вчерашнего дня. Видимо так можно было.


Которая, кстати, с 1 марта доступна для бронирования ( от 50 фунтов/ дабл) :? https://kents-hill-park-hotel-milton-ke ... om_group=2
TUR
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

lapay написав:
  freeze написав:Ни протестов соотечественники не устраивают, ни покрышки не жгут, как в Украине со вчерашнего дня. Видимо так можно было.

Так може, все ж таки в Одесу, га? ;)


Да я думаю, что никаких истерик в Одессе не было бы, народ тут достаточно пофигистичный. Можно было бы в военный госпиталь без проблем, или много достаточно удаленных санаториев на окраинах, там достаточно безлюдно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Всі "наші ЗМІ" зобразили людей як покидьків, але ж це питання впершу чергу до дій влади.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:52

  Zochan написав:Всі "наші ЗМІ" зобразили людей як покидьків, але ж це питання впершу чергу до дій влади.

Спорно. Если послушать что говорят наши люди, то в принципе не так и искаженно все подается в СМИ.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:59

  Zochan написав:Всі "наші ЗМІ" зобразили людей як покидьків, але ж це питання впершу чергу до дій влади.


При чем тут СМИ? Зрите глубже.
Вы сами в очередной раз доказываете древнюю мудрость - что народ имеет ту власть, на которую заслуживает :|
TUR
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