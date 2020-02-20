freeze написав:Да я думаю, что никаких истерик в Одессе не было бы, народ тут достаточно пофигистичный. Можно было бы в военный госпиталь без проблем, или много достаточно удаленных санаториев на окраинах, там достаточно безлюдно.
Угу. Те саме було б - вийшли б депутати з пенсіонерами, мамаши з дітками, птушники зі школярами. Завжди виходять, коли поруч хочуть побудувати чи розмістити щось велике чи небезпечне. Не вміють зелені прораховувати наслідки - все на колінці і на авось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Zochan написав:Всі "наші ЗМІ" зобразили людей як покидьків, але ж це питання впершу чергу до дій влади.
Спорно. Если послушать что говорят наши люди, то в принципе не так и искаженно все подается в СМИ.
Власть провалила коммуникационную кампанию. Начиная от пофигистического бездействия в отношении фейков о миллионах заболевших и сотнях тысяч трупов в Китае, и заканчивая подготовкой к эвакуации, с которой сильно затянули, добавляя недоверия у итак разогретого необразованного нарида.
За это кто-то во власти должен нести политическую ответственность.
Но, извините, за препятствование решению власти о доставке и размещении эвакуированных, за очередное блокирование дорог, забрасывание автобусов камняки и драки в силовиками положена уже суровая уголовная и административная ответственность нариду!
Если власть и дальше будет поощрять проявления охлократии, потеряем страну! Не отдельные регионы, а государственность в целом!
Продолжительность инкубации. «В контексте ускорения эпидемии # COVID19 и растущей неопределенности более высокий верхний предел ( 21 день) для инкубационного периода представляется разумным и оправданным в интересах адекватной защиты населения».
Различные медиа сообщают уже о 9 умерших в Иране. Заболевшие минимум в 4х крупнейших городах Ирак закрывает границу с Ираном Иран прекращает авиа-сообщение с Китаем (пипец, только сейчас?!) В Тегеране закрыли метро Источник #коронавирус неизвестен, но умершие не покидали в этом году даже своего города Наиболее вероятные разносчики- азиатские студенты в городе Кум (1 млн населения) Масок уже нигде нет Сообщается о сбоях в работе банков В столице Туркменистана Ашхабаде уничтожают уличных и домашних кошек под предлогом борьбы с #коронавирус ( это уже жесть!!!)
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 20 лют, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
vetka написав:centurionus Лично у меня нет ответов на ваши вопросы. Сорри...
Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад. Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vetka написав:centurionus Лично у меня нет ответов на ваши вопросы. Сорри...
Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад. Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?
У меня нет никакого пафоса в словах, я правда недоумеваю. И когда реально идут молебни и советуют людей везти в Чернобыль на карантин (одна жіночка в кадрі казала), тут уже стоит вопрос о психическом здоровье нации в целом (начиная от верхушки и заканчивая низшими слоями общества). П.С. лично мое отношение к вирусу, как в анекдоте про изнасилование, которое, если нельзя избежать, то лучше расслабиться и получить удовольствое.
swan forever написав:Я совсем не уверен в авторитетности Вашего высказывания. В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике. Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина. Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине. " у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.
Скажу прямо - нехуй ебанутость людей прикрикивать розовыми соплями .
Золотые слова! В гранит! Извините, но напомню - Вы имеете полное право доказать е...нутость тех людей личным примером. Дерзайте.
swan forever написав:В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике. Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина. Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине. " у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.
Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС. Или вы считаете, что украинские туристы и заробитчане в мире - это проблема принимающей страны, а не их родины?
Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!
Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.
На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 20 лют, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.