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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 68697071>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Да я думаю, что никаких истерик в Одессе не было бы, народ тут достаточно пофигистичный. Можно было бы в военный госпиталь без проблем, или много достаточно удаленных санаториев на окраинах, там достаточно безлюдно.

Угу. Те саме було б - вийшли б депутати з пенсіонерами, мамаши з дітками, птушники зі школярами. Завжди виходять, коли поруч хочуть побудувати чи розмістити щось велике чи небезпечне.
Не вміють зелені прораховувати наслідки - все на колінці і на авось.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:01

  vetka написав:
  Zochan написав:Всі "наші ЗМІ" зобразили людей як покидьків, але ж це питання впершу чергу до дій влади.

Спорно. Если послушать что говорят наши люди, то в принципе не так и искаженно все подается в СМИ.


Власть провалила коммуникационную кампанию. Начиная от пофигистического бездействия в отношении фейков о миллионах заболевших и сотнях тысяч трупов в Китае, и заканчивая подготовкой к эвакуации, с которой сильно затянули, добавляя недоверия у итак разогретого необразованного нарида.

За это кто-то во власти должен нести политическую ответственность.

Но, извините, за препятствование решению власти о доставке и размещении эвакуированных, за очередное блокирование дорог, забрасывание автобусов камняки и драки в силовиками положена уже суровая уголовная и административная ответственность нариду!

Если власть и дальше будет поощрять проявления охлократии, потеряем страну! Не отдельные регионы, а государственность в целом!
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Продолжительность инкубации. «В контексте ускорения эпидемии # COVID19 и растущей неопределенности более высокий верхний предел ( 21 день) для инкубационного периода представляется разумным и оправданным в интересах адекватной защиты населения».

Различные медиа сообщают уже о 9 умерших в Иране.
Заболевшие минимум в 4х крупнейших городах
Ирак закрывает границу с Ираном
Иран прекращает авиа-сообщение с Китаем (пипец, только сейчас?!)
В Тегеране закрыли метро
Источник #коронавирус неизвестен, но умершие не покидали в этом году даже своего города
Наиболее вероятные разносчики- азиатские студенты в городе Кум
(1 млн населения)
Масок уже нигде нет
Сообщается о сбоях в работе банков
В столице Туркменистана Ашхабаде уничтожают уличных и домашних кошек под предлогом борьбы с #коронавирус ( это уже жесть!!!)
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Чет 20 лют, 2020 21:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:07

  vetka написав:centurionus
Лично у меня нет ответов на ваши вопросы. Сорри...

Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.
Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

у меня появился второй индикатор еб;%467х в Украине
1-й спросить как вы относитесь к кодированию ТВ на спутнике
2-й как вы относитесь к размещению эвакуированных из Китая в вашем городе
:)

ЗЫ а если серьезно то мне страшно жить рядом с такими украинцами, а если вдруг мне повезет с ездить на экскурсию в Китай или Африку :oops:
https://habr.com/ru/post/401883/
Востаннє редагувалось yama в Чет 20 лют, 2020 21:15, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:12

Что самое интересное, если бы эти "уханьцы" приехали своим ходом, а затем жили и работали бок-о-бок с теми селянами - то никто бы и глазом не повёл :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:18

  centurionus написав:
  vetka написав:centurionus
Лично у меня нет ответов на ваши вопросы. Сорри...

Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.
Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?

У меня нет никакого пафоса в словах, я правда недоумеваю. И когда реально идут молебни и советуют людей везти в Чернобыль на карантин (одна жіночка в кадрі казала), тут уже стоит вопрос о психическом здоровье нации в целом (начиная от верхушки и заканчивая низшими слоями общества).
П.С. лично мое отношение к вирусу, как в анекдоте про изнасилование, которое, если нельзя избежать, то лучше расслабиться и получить удовольствое.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вкладчик1234 написав:Что самое интересное, если бы эти "уханьцы" приехали своим ходом, а затем жили и работали бок-о-бок с теми селянами - то никто бы и глазом не повёл :)


На 7 километре работает полно китайцев, многие ездили на праздники на родину и вернулись. В карантинный Ухань конечно бы их не допустили, но где они там шлялись неведомо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:19

  moldashavanin написав:
  swan forever написав:Я совсем не уверен в авторитетности Вашего высказывания.
В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике.
Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина.
Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине.
" у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.


Скажу прямо - нехуй ебанутость людей прикрикивать розовыми соплями .


Золотые слова! В гранит!
Извините, но напомню - Вы имеете полное право доказать е...нутость тех людей личным примером. Дерзайте.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:20

  swan forever написав:В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике.
Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина.
Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине.
" у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.


Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС. Или вы считаете, что украинские туристы и заробитчане в мире - это проблема принимающей страны, а не их родины?

Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!

Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.

На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный...
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 20 лют, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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