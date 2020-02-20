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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 68697071 Додано: Чет 20 лют, 2020 21:24 freeze написав: centurionus написав:

Для сравнения.



В Великобританию прибыли граждане страны, эвакуированные из китайского Уханя. Англичан привезли в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город Милтон-Кинс в 70 км от Лондона.



Кстати, людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.



В Милтон-Кинс проживает около 250 тысяч человек. Рядом с Kents Hill находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.



Ни протестов соотечественники не устраивают, ни покрышки не жгут, как в Украине со вчерашнего дня. Видимо так можно было. Для сравнения.В Великобританию прибыли граждане страны, эвакуированные из китайского Уханя. Англичан привезли в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город Милтон-Кинс в 70 км от Лондона.Кстати, людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.В Милтон-Кинс проживает около 250 тысяч человек. Рядом с Kents Hill находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.Ни протестов соотечественники не устраивают, ни покрышки не жгут, как в Украине со вчерашнего дня. Видимо так можно было.



Может суть дела в большой разнице систем здравоохранения? К этому стоит добавить разницу в моральных качествах политиков Альбиона и политиков Неньки? Ну и степень ответственности тех же политиков стоит вспомнить. Вы же не станете отрицать, что в нашем государстве никто и ни за что не несёт РЕАЛЬНОЙ ответственности... Может суть дела в большой разнице систем здравоохранения? К этому стоит добавить разницу в моральных качествах политиков Альбиона и политиков Неньки? Ну и степень ответственности тех же политиков стоит вспомнить. Вы же не станете отрицать, что в нашем государстве никто и ни за что не несёт РЕАЛЬНОЙ ответственности... РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 682 З нами з: 27.05.15 Подякував: 137 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 21:32 lapay написав: Угу. Те саме було б - вийшли б депутати з пенсіонерами, мамаши з дітками, птушники зі школярами. Завжди виходять, коли поруч хочуть побудувати чи розмістити щось велике чи небезпечне.

Не вміють зелені прораховувати наслідки - все на колінці і на авось. Угу. Те саме було б - вийшли б депутати з пенсіонерами, мамаши з дітками, птушники зі школярами. Завжди виходять, коли поруч хочуть побудувати чи розмістити щось велике чи небезпечне.Не вміють зелені прораховувати наслідки - все на колінці і на авось.



Ага, на землицу под противотуберкулезным диспансером давно глаз положили. Начнется "оптимизация" - тубиков на улицу и вырастет новострой с видом на море. Депутаты, мамаши с детками , в том числе и из ваших краев будут расхватывать квартиры как горячие пирожки. Ага, на землицу под противотуберкулезным диспансером давно глаз положили. Начнется "оптимизация" - тубиков на улицу и вырастет новострой с видом на море. Депутаты, мамаши с детками , в том числе и из ваших краев будут расхватывать квартиры как горячие пирожки. Востаннє редагувалось tumos в Чет 20 лют, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз. tumos Повідомлень: 1060 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 21:34 zРадио написав: swan forever написав: В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике.

Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина.

Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине.

" у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год. В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике.Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина.Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине." у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.



Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС. Или вы считаете, что украинские туристы и заробитчане в мире - это проблема принимающей страны, а не их родины?



Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!



Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.



На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный... Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС. Или вы считаете, что украинские туристы и заробитчане в мире - это проблема принимающей страны, а не их родины?Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный...

Вы прочли только то, что Вам было удобно.

Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто.

По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли.

И только.

Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами. Вы прочли только то, что Вам было удобно.Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто.По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли.И только.Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами. РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 682 З нами з: 27.05.15 Подякував: 137 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 21:35 zРадио написав: swan forever написав: В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике.

Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина.

Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине.

" у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год. В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике.Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина.Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине." у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.



Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС. Или вы считаете, что украинские туристы и заробитчане в мире - это проблема принимающей страны, а не их родины?



Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!



Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.



На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный... Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС.Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный...

Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес). Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес). vetka Повідомлень: 6112 З нами з: 04.03.14 Подякував: 375 раз. Подякували: 1032 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 21:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес). Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес). В Китае много работает наших инженеров и учителей английского языка . В Китае много работает наших инженеров и учителей английского языка . olgerd

Повідомлень: 3437 З нами з: 13.03.11 Подякував: 1502 раз. Подякували: 983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 21:42 До речі.

Вірусна пневмонія не дуже схожа на "звичайний" грип. Немає "ломоти" в суглобах. Температура висока, швидко з'являється кашель, може виділятися невелика кількість білого пінного мокротиння. Дуже сильна інтоксикація. Перебіг триває близько 10 днів (при грипові "звичайному" значно менше). Рекомендують, зокрема, антибіотики - для запобігання паралельному розвиненню бактеріальної інфекції в легенях. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 945 З нами з: 07.10.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 21:46 vetka написав: Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес). Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес).



Ппц...



swan forever написав: Вы прочли только то, что Вам было удобно.

Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто.

По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли.

И только.

Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами. Вы прочли только то, что Вам было удобно.Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто.По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли.И только.Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами.



Да расслабьтесь, я вас ни в чем не обвинял, просто призвал провести мысленный эксперимент на злобу дня, что лучше для самого нарида - раскрывать всю информацию, или выдывать ее дозированно. Ппц...Да расслабьтесь, я вас ни в чем не обвинял, просто призвал провести мысленный эксперимент на злобу дня, что лучше для самого нарида - раскрывать всю информацию, или выдывать ее дозированно. zРадио

Повідомлень: 4962 З нами з: 02.05.18 Подякував: 911 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 21:51 zРадио написав: vetka написав: Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес). Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес).



Ппц...



swan forever написав: Вы прочли только то, что Вам было удобно.

Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто.

По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли.

И только.

Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами. Вы прочли только то, что Вам было удобно.Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто.По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли.И только.Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами.



Да расслабьтесь, я вас ни в чем не обвинял, просто призвал провести мысленный эксперимент на злобу дня, что лучше для самого нарида - раскрывать всю информацию, или выдывать ее дозированно. Ппц...Да расслабьтесь, я вас ни в чем не обвинял, просто призвал провести мысленный эксперимент на злобу дня, что лучше для самого нарида - раскрывать всю информацию, или выдывать ее дозированно.

спокоен, не волнуйтесь.

по поводу дозировки правды для нарида Вы мне, извините, комуняк напоминаете. Но это у них тогда не сработало - народ не слепой был и просёк вывоз семейств номенклатуры, плюс информация из самого Чернобыля просочилась. В общем народ ломанулся на ЖДвокзал и автостанции, шоб Вы просто знали реальную ситуацию тех событий. спокоен, не волнуйтесь.по поводу дозировки правды для нарида Вы мне, извините, комуняк напоминаете. Но это у них тогда не сработало - народ не слепой был и просёк вывоз семейств номенклатуры, плюс информация из самого Чернобыля просочилась. В общем народ ломанулся на ЖДвокзал и автостанции, шоб Вы просто знали реальную ситуацию тех событий. РОШЕН

ФУФЛО swan forever Повідомлень: 682 З нами з: 27.05.15 Подякував: 137 раз. Подякували: 103 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 68697071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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