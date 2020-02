Додано: Чет 20 лют, 2020 21:42

До речі.

Вірусна пневмонія не дуже схожа на "звичайний" грип. Немає "ломоти" в суглобах. Температура висока, швидко з'являється кашель, може виділятися невелика кількість білого пінного мокротиння. Дуже сильна інтоксикація. Перебіг триває близько 10 днів (при грипові "звичайному" значно менше). Рекомендують, зокрема, антибіотики - для запобігання паралельному розвиненню бактеріальної інфекції в легенях.

