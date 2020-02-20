В Великобританию прибыли граждане страны, эвакуированные из китайского Уханя. Англичан привезли в нескольких пассажирских автобусах и в сопровождении полиции отправили в гостиницу Kents Hill в город Милтон-Кинс в 70 км от Лондона.
Кстати, людям привезли все необходимые средства гигиены, сменную одежду. В гостинице есть медперсонал, который будет наблюдать за состоянием прибывших.
В Милтон-Кинс проживает около 250 тысяч человек. Рядом с Kents Hill находятся школы, футбольный клуб, фитнес-центр и кампусы университета Open University.
Ни протестов соотечественники не устраивают, ни покрышки не жгут, как в Украине со вчерашнего дня. Видимо так можно было.
Может суть дела в большой разнице систем здравоохранения? К этому стоит добавить разницу в моральных качествах политиков Альбиона и политиков Неньки? Ну и степень ответственности тех же политиков стоит вспомнить. Вы же не станете отрицать, что в нашем государстве никто и ни за что не несёт РЕАЛЬНОЙ ответственности...
lapay написав:Угу. Те саме було б - вийшли б депутати з пенсіонерами, мамаши з дітками, птушники зі школярами. Завжди виходять, коли поруч хочуть побудувати чи розмістити щось велике чи небезпечне. Не вміють зелені прораховувати наслідки - все на колінці і на авось.
Ага, на землицу под противотуберкулезным диспансером давно глаз положили. Начнется "оптимизация" - тубиков на улицу и вырастет новострой с видом на море. Депутаты, мамаши с детками , в том числе и из ваших краев будут расхватывать квартиры как горячие пирожки.
Востаннє редагувалось tumos в Чет 20 лют, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.
swan forever написав:В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике. Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина. Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине. " у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.
Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС. Или вы считаете, что украинские туристы и заробитчане в мире - это проблема принимающей страны, а не их родины?
Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!
Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.
На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный...
Вы прочли только то, что Вам было удобно. Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто. По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли. И только. Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами.
swan forever написав:В зомбоящике все каналы показывают наших карманычей, которые уверяют народ, шо будет всё тип-топ и они всё контролируют. Сразу вспомнился 1986-й год, когда партноменклатура вывезла свои семьи буквально сразу и с уверенными лицами вещала, шо не стоит поддаваться панике. Настоящий уровень угрозы оценить не способен НИКТО от слова АБСОЛЮТНО. Зато любой неглупый человек знает какое здравоохранение в государстве Украина. Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения; Вы имеете полное право и возможность поехать туда волонтёром и ухаживать за лицами находящимися на карантине. " у всех есть право на то, что слева, и то, что справа!" (с) "Машина Времени" 1979 год.
Минуточку. Мы о чем говорим? Я думал, что о преодолении последствий ЧС. Или вы считаете, что украинские туристы и заробитчане в мире - это проблема принимающей страны, а не их родины?
Прежде, чем хаять совок за непубличность по Чернобылю, проведите мысленный эксперимент, уже представляя по сегодняшней ситуации, как ведет себя нарид, который знает не только то, что есть, но и то, чего нет... Представьте, что было бы с Украиной, Беларусью, да, собственно, половиной Европы, если бы нариду была доступна официальная информация и ее сарафанно-радийная интерпретация!
Обдумывая, не забудьте о реальной угрозе второго, термоядерного, взрыва мощностью в сотни бомб, сброшенных на Хиросиму (система охлаждения 4-го блока), и запредельном уровне излучения графитовых стержней на крыше 4-го блока, которые приходилось убирать буквально руками из-за выхода из строя любых видов техники.
На одной стороне у вас миллионы облученных умеренными дозами беспечных граждан, на другой - фиаско в устранении последствий и десятки миллионов смертей!.. Тяжелый выбор, но очевидный...
Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес).
vetka написав:Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес).
В Китае много работает наших инженеров и учителей английского языка .
До речі. Вірусна пневмонія не дуже схожа на "звичайний" грип. Немає "ломоти" в суглобах. Температура висока, швидко з'являється кашель, може виділятися невелика кількість білого пінного мокротиння. Дуже сильна інтоксикація. Перебіг триває близько 10 днів (при грипові "звичайному" значно менше). Рекомендують, зокрема, антибіотики - для запобігання паралельному розвиненню бактеріальної інфекції в легенях.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vetka написав:Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес).
Ппц...
swan forever написав:Вы прочли только то, что Вам было удобно. Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто. По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли. И только. Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами.
Да расслабьтесь, я вас ни в чем не обвинял, просто призвал провести мысленный эксперимент на злобу дня, что лучше для самого нарида - раскрывать всю информацию, или выдывать ее дозированно.
vetka написав:Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес).
Ппц...
swan forever написав:Вы прочли только то, что Вам было удобно. Я напомнил о том, что реальной степени угрозы не може оценить никто. По ЧАЭС я напомнил то, что истинные размеры опасности от населения скрыли. И только. Не сравнивал степень угрозы вируса и радиации - это Вы приплели сами.
Да расслабьтесь, я вас ни в чем не обвинял, просто призвал провести мысленный эксперимент на злобу дня, что лучше для самого нарида - раскрывать всю информацию, или выдывать ее дозированно.
спокоен, не волнуйтесь. по поводу дозировки правды для нарида Вы мне, извините, комуняк напоминаете. Но это у них тогда не сработало - народ не слепой был и просёк вывоз семейств номенклатуры, плюс информация из самого Чернобыля просочилась. В общем народ ломанулся на ЖДвокзал и автостанции, шоб Вы просто знали реальную ситуацию тех событий.
swan forever написав:спокоен, не волнуйтесь. по поводу дозировки правды для нарида Вы мне, извините, комуняк напоминаете. Но это у них тогда не сработало - народ не слепой был и просёк вывоз семейств номенклатуры, плюс информация из самого Чернобыля просочилась. В общем народ ломанулся на ЖДвокзал и автостанции, шоб Вы просто знали реальную ситуацию тех событий.
И я, и вы, и все остальные прекрасно знают реальную ситуацию тех событий - предпринятые властью меры позволили преодолеть последствия самой тяжелой техногенной катастрофы в истории.
А вот чем закончится эпопея с заурядной эвакуацией 70 человек из за рубежа, мы еще посмотрим... Хотя, по большому счету, промежуточные результаты уже есть...