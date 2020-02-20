RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 69707172
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:05

Ну от і трохи "інсайду".
Новый глава офиса президента Андрей Ермак передал управление эвакуацией наших граждан из Китая вчера Арсену Авакову.
Когда первый план со Львовом начал сыпаться, а отменять эвакуацию не было возможности, именно министр МВД предложил свои услуги.
Глава Офиса Президента оказался не готовым к развитию такой ситуации внутри общества и пытается сделать крайним перед президентом Кирилла Тимошенко, что он не смог обеспечить информационную кампанию.
Разбор полётов будут делать после окончания эвакуации, но уже понятно насколько ощутимы для рейтинга Зеленского будут такие действия Офиса Президента.

До будинків людей від корпусу "санаторію", пишуть, 50 метрів. Учасників АТО, які там відпочивали, виселили.
Поблизу Києва купа центрів МВС, МО. Вирішили у авакяна, що треба подалі від себе, в глибинку до "терпіл"...
За один безлад на дорогах його давно треба було вигнати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 946
З нами з: 07.10.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Британец вылечил коронавирус используя старомодные лекарства
https://isroe.co.il/britanets-vylechil- ... Or5ilj9h0c

https://znaj.ua/ru/world/295276-cholovi ... likuvavsya
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3733
З нами з: 03.12.14
Подякував: 471 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:55

  lapay написав:
  choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой
Которую не пустили в самолет.

Її китайці не випустили.
А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".

Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов.
Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно.
Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.

А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают.
Slx
 
Повідомлень: 510
З нами з: 23.07.18
Подякував: 152 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 23:11

  Slx написав:
  lapay написав:
  choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой
Которую не пустили в самолет.

Її китайці не випустили.
А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".

Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов.
Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно.
Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.

А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают.

Может быть.
Не знаю, как за "молодую жертву", а за собачку можно голосовать на след. президентских выборах :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10530
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6559 раз.
Подякували: 2835 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 69707172
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6796 1512489
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 18:29
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2671)
20.02.2020 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.