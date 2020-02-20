Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 69707172 Додано: Чет 20 лют, 2020 22:05

Новый глава офиса президента Андрей Ермак передал управление эвакуацией наших граждан из Китая вчера Арсену Авакову.

Когда первый план со Львовом начал сыпаться, а отменять эвакуацию не было возможности, именно министр МВД предложил свои услуги.

Глава Офиса Президента оказался не готовым к развитию такой ситуации внутри общества и пытается сделать крайним перед президентом Кирилла Тимошенко, что он не смог обеспечить информационную кампанию.

Разбор полётов будут делать после окончания эвакуации, но уже понятно насколько ощутимы для рейтинга Зеленского будут такие действия Офиса Президента.



До будинків людей від корпусу "санаторію", пишуть, 50 метрів. Учасників АТО, які там відпочивали, виселили.

Поблизу Києва купа центрів МВС, МО. Вирішили у авакяна, що треба подалі від себе, в глибинку до "терпіл"...

За один безлад на дорогах його давно треба було вигнати. Ну от і трохи "інсайду".До будинків людей від корпусу "санаторію", пишуть, 50 метрів. Учасників АТО, які там відпочивали, виселили.Поблизу Києва купа центрів МВС, МО. Вирішили у авакяна, що треба подалі від себе, в глибинку до "терпіл"...За один безлад на дорогах його давно треба було вигнати. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 946 З нами з: 07.10.09 Подякував: 259 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 22:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://isroe.co.il/britanets-vylechil- ... Or5ilj9h0c



https://znaj.ua/ru/world/295276-cholovi ... likuvavsya Британец вылечил коронавирус используя старомодные лекарства Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 3733 З нами з: 03.12.14 Подякував: 471 раз. Подякували: 544 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 22:55 lapay написав: choca написав: Мне жалко эту девушку с собакой

Которую не пустили в самолет. Мне жалко эту девушку с собакойКоторую не пустили в самолет.

Її китайці не випустили.

А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті". Її китайці не випустили.А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".

Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов.

Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно.

Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.



А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают. Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов.Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно.Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают. Slx Повідомлень: 510 З нами з: 23.07.18 Подякував: 152 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лют, 2020 23:11 Slx написав: lapay написав: choca написав: Мне жалко эту девушку с собакой

Которую не пустили в самолет. Мне жалко эту девушку с собакойКоторую не пустили в самолет.

Її китайці не випустили.

А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті". Її китайці не випустили.А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".

Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов.

Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно.

Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.



А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают. Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов.Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно.Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают.

Может быть.

Не знаю, как за "молодую жертву", а за собачку можно голосовать на след. президентских выборах Может быть.Не знаю, как за "молодую жертву", а за собачку можно голосовать на след. президентских выборах Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10530 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6559 раз. Подякували: 2835 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 69707172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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