Новый глава офиса президента Андрей Ермак передал управление эвакуацией наших граждан из Китая вчера Арсену Авакову. Когда первый план со Львовом начал сыпаться, а отменять эвакуацию не было возможности, именно министр МВД предложил свои услуги. Глава Офиса Президента оказался не готовым к развитию такой ситуации внутри общества и пытается сделать крайним перед президентом Кирилла Тимошенко, что он не смог обеспечить информационную кампанию. Разбор полётов будут делать после окончания эвакуации, но уже понятно насколько ощутимы для рейтинга Зеленского будут такие действия Офиса Президента.
До будинків людей від корпусу "санаторію", пишуть, 50 метрів. Учасників АТО, які там відпочивали, виселили. Поблизу Києва купа центрів МВС, МО. Вирішили у авакяна, що треба подалі від себе, в глибинку до "терпіл"... За один безлад на дорогах його давно треба було вигнати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой Которую не пустили в самолет.
Її китайці не випустили. А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".
Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов. Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно. Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.
А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают.
choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой Которую не пустили в самолет.
Її китайці не випустили. А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".
Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов. Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно. Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.
А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают.
Может быть. Не знаю, как за "молодую жертву", а за собачку можно голосовать на след. президентских выборах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин