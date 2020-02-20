Додано: Чет 20 лют, 2020 22:55

lapay написав: choca написав: Мне жалко эту девушку с собакой

Которую не пустили в самолет. Мне жалко эту девушку с собакойКоторую не пустили в самолет.

Її китайці не випустили.

А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті". Її китайці не випустили.А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".

Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов.Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно.Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают.