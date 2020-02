Додано: Чет 20 лют, 2020 22:05



Новый глава офиса президента Андрей Ермак передал управление эвакуацией наших граждан из Китая вчера Арсену Авакову.

Когда первый план со Львовом начал сыпаться, а отменять эвакуацию не было возможности, именно министр МВД предложил свои услуги.

Глава Офиса Президента оказался не готовым к развитию такой ситуации внутри общества и пытается сделать крайним перед президентом Кирилла Тимошенко, что он не смог обеспечить информационную кампанию.

Разбор полётов будут делать после окончания эвакуации, но уже понятно насколько ощутимы для рейтинга Зеленского будут такие действия Офиса Президента.



До будинків людей від корпусу "санаторію", пишуть, 50 метрів. Учасників АТО, які там відпочивали, виселили.

Поблизу Києва купа центрів МВС, МО. Вирішили у авакяна, що треба подалі від себе, в глибинку до "терпіл"...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell