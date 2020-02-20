Новый глава офиса президента Андрей Ермак передал управление эвакуацией наших граждан из Китая вчера Арсену Авакову. Когда первый план со Львовом начал сыпаться, а отменять эвакуацию не было возможности, именно министр МВД предложил свои услуги. Глава Офиса Президента оказался не готовым к развитию такой ситуации внутри общества и пытается сделать крайним перед президентом Кирилла Тимошенко, что он не смог обеспечить информационную кампанию. Разбор полётов будут делать после окончания эвакуации, но уже понятно насколько ощутимы для рейтинга Зеленского будут такие действия Офиса Президента.
До будинків людей від корпусу "санаторію", пишуть, 50 метрів. Учасників АТО, які там відпочивали, виселили. Поблизу Києва купа центрів МВС, МО. Вирішили у авакяна, що треба подалі від себе, в глибинку до "терпіл"... За один безлад на дорогах його давно треба було вигнати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой Которую не пустили в самолет.
Її китайці не випустили. А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".
Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов. Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно. Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.
А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают.
choca написав:Мне жалко эту девушку с собакой Которую не пустили в самолет.
Її китайці не випустили. А. Зінченко прийняла рішення залишитися в місті".
Не переживайте вы все за нее. Эта хитро*опая с хитрыми глазами обеспечивает себе красивую жизнь надесятилетия вперёд, чтобы быть в политике и доить лохов. Это же та самая блогерша, которая свою спич как для де*** говорила? Всё скорее всего ею было продумано и ей этот фейл власти на пользу. Через 4 года она будет политиком (неофициально: полит.блогер/орнанизатор благотворительности/ журналист/любой експерт итд), через 9 лет она попытается стать депутатшой или на другом месте при власти, но независимо от резуьтата она не утонет. + выгодный брак, + опция развода, что добавит балов если нужно. Теперешний образ молодой жертвы, да со щеночком, да критикующей власть, да девушки, да неуродиной (а для обделенных сексом или умом - королева красоты), да блогершей, и да молодой - в общем ей на вас начхать, а вот вы ей будете поклоняться.
А если кто не верит, не судите по себе, она из непростой семьи раз такая собачка и живет в Китае, а там мозги тренируют на успех с детства и примеры близких работают.
Может быть. Не знаю, как за "молодую жертву", а за собачку можно голосовать на след. президентских выборах
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
swan forever написав:по поводу дозировки правды для нарида Вы мне, извините, комуняк напоминаете.
И я, и вы, и все остальные прекрасно знают реальную ситуацию тех событий - предпринятые властью меры позволили преодолеть последствия самой тяжелой техногенной катастрофы в истории
Какой-нибудь Хуньянь Зирадион то же самое петь будет про китайскую власть и ее "героические" меры борьбы с этим вирусом, но нормальные будут помнить о куда этот вирус появился, как власти КНР редьку клали на своих больных пока те не становились совсем тяжелыми, а потом уже предоставленное лечение было поздным, как они пытались и пытаются прикрыть истинные числа зараженных вплоть до уровня "если тест-система позитивно - ты все равно здоров". Правда потом откроется про все-все, но такие как хуньянь зирадиус будут все равно расказывать одно и то же про "организацию эффективную в борьбе величайшей эпидемии нового времени", закрывая глаза на всю непростительную правду.
Общество должно знать людей, которые выступили против своих сограждан
Сайт "Миротворец" пообещал занести в свое "Чистилище" провокаторов и организаторов акций протеста, на которых люди выступали против оказания помощи украинцам, которых эвакуировали из Китая из-за коронавируса.
В "Миротворце" заявили, что общество должно знать в лицо людей, которые выступили против помощи своим согражданам, и добавили, что после попадания в "Чистилища", подстрекатели и организаторы акций протеста "почувствуют на себе радости своей ничтожной жизни".
В "Миротворцы" также напомнили, что в Уголовном кодексе Украины есть статья 135 "Оставление в опасности" . Она предусматривает ответственность за сознательное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.
Любопытно, что соответствующее объявление в Сети тут-же атаковали так называемые порохоботы, достаточно редкие здесь гости, ранее никогда не критиковавшие деятельность сайта. Теперь же боты, которых достаточно просто опознать по их никнеймам, почему-то требуют от "Миротворца" внести в базы команду Зеленского, а также обвиняют сайт в запугивании людей.
Особенно ботам не понравился комментарий: "На воре и шапка горит".
Slx написав:Какой-нибудь Хуньянь Зирадион то же самое петь будет про китайскую власть и ее "героические" меры борьбы с этим вирусом, но нормальные будут помнить о куда этот вирус появился, как власти КНР редьку клали на своих больных пока те не становились совсем тяжелыми, а потом уже предоставленное лечение было поздным, как они пытались и пытаются прикрыть истинные числа зараженных вплоть до уровня "если тест-система позитивно - ты все равно здоров". Правда потом откроется про все-все, но такие как хуньянь зирадиус будут все равно расказывать одно и то же про "организацию эффективную в борьбе величайшей эпидемии нового времени", закрывая глаза на всю непростительную правду.
И как же этот вирус появился - расскажи нам, знаток! Расскажи так же, так власти редьку на него клали (только китайские, кстати, или украинские тоже?).
Давай, поведай нам, сирым. Должны ведь быть причины твоего высокомерия
Помни только, что СБУ уже взялась за нагнетателей страстей, чьи информационные вбросы и привели к сегодняшним стычкам и пострадавшим полицейским.
А то, знаешь ли, нам всем обидно будет, если расскажешь так много "правды", что некому будет дальше ее рассказывать еще пару-тройку лет