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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 71727374> Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:09 zРадио написав: Slx написав: Какой-нибудь Хуньянь Зирадион то же самое петь будет про китайскую власть и ее "героические" меры борьбы с этим вирусом, но нормальные будут помнить о куда этот вирус появился, как власти КНР редьку клали на своих больных пока те не становились совсем тяжелыми, а потом уже предоставленное лечение было поздным, как они пытались и пытаются прикрыть истинные числа зараженных вплоть до уровня "если тест-система позитивно - ты все равно здоров".

Правда потом откроется про все-все, но такие как хуньянь зирадиус будут все равно расказывать одно и то же про "организацию эффективную в борьбе величайшей эпидемии нового времени", закрывая глаза на всю непростительную правду. Какой-нибудь Хуньянь Зирадион то же самое петь будет про китайскую власть и ее "героические" меры борьбы с этим вирусом, но нормальные будут помнить о куда этот вирус появился, как власти КНР редьку клали на своих больных пока те не становились совсем тяжелыми, а потом уже предоставленное лечение было поздным, как они пытались и пытаются прикрыть истинные числа зараженных вплоть до уровня "если тест-система позитивно - ты все равно здоров".Правда потом откроется про все-все, но такие как хуньянь зирадиус будут все равно расказывать одно и то же про "организацию эффективную в борьбе величайшей эпидемии нового времени", закрывая глаза на всю непростительную правду. Давай, поведай нам, сирым. Должны ведь быть причины твоего высокомерия



Помни только, что СБУ уже взялась за нагнетателей страстей... Давай, поведай нам, сирым. Должны ведь быть причины твоего высокомерияПомни только, что СБУ уже взялась за нагнетателей страстей...



Подобные угрозы влияют лишь на низких шкуробоязных, не суди других по себе, для меня принципы важнее. Я образ таких, вечно в страхе за карьеру (нажитую на чужих жизнях), читаю. Правду финны говорят: коррупционер и вор - несчастный ибо живет в вечном страхе.

Все уже сказано и пересказано в этой теме, у кого глаза есть - может видеть. Подобные угрозы влияют лишь на низких шкуробоязных, не суди других по себе, для меня принципы важнее. Я образ таких, вечно в страхе за карьеру (нажитую на чужих жизнях), читаю. Правду финны говорят: коррупционер и вор - несчастный ибо живет в вечном страхе.Все уже сказано и пересказано в этой теме, у кого глаза есть - может видеть. Востаннє редагувалось Slx в П'ят 21 лют, 2020 00:25, всього редагувалось 1 раз. Slx Повідомлень: 512 З нами з: 23.07.18 Подякував: 152 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:12 swan forever написав: Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения Так что, как я думаю, нехай каждый остаётся при своём мнении и при своих правах. Те же жители Полтавщины имеют полное право на опасения

На опасения, но не на погромы.

Люди не должны превращаться в зверей. На опасения, но не на погромы.Люди не должны превращаться в зверей. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:14 centurionus написав: vetka написав: По Зику показывают наживо, что происходит в Новых Санжарах, ну что могу сказать...Это даже не Средьевековье, это тупо каменный век. Ладно, пьяные митингующие, малограмотные, но вот "реакция" власти, точнее ее отсутствие, показывает реальные вещи, которые происходят в Украине. На ум приходит выражение - с тикими друзьями и врагов не надо.

ПС Искренне жаль, людей, которых эваукировали, я даже не могу представить, КАК им!

ПСС Мир в шоке от нас!!! По Зику показывают наживо, что происходит в Новых Санжарах, ну что могу сказать...Это даже не Средьевековье, это тупо каменный век. Ладно, пьяные митингующие, малограмотные, но вот "реакция" власти, точнее ее отсутствие, показывает реальные вещи, которые происходят в Украине. На ум приходит выражение - с тикими друзьями и врагов не надо.ПС Искренне жаль, людей, которых эваукировали, я даже не могу представить, КАК им!ПСС Мир в шоке от нас!!! 1. У Вас надлишок моралізаторства. Чому б не забрати Вам додому парочку громадян Еквадора на "обсервацію". 1. У Вас надлишок моралізаторства. Чому б не забрати Вам додому парочку громадян Еквадора на "обсервацію".

А кто просил взять их домой, а?

Вам не стыдно?

Мне лично стыдно за весь наш народ. А кто просил взять их домой, а?Вам не стыдно?Мне лично стыдно за весь наш народ. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:21 Slx написав: Все уже сказано и пересказано в этой теме, у кого глаза есть - может видеть. Все уже сказано и пересказано в этой теме, у кого глаза есть - может видеть.



Да будет так - схожу ка я перед сном еще раз посмотреть в прогноз, согласно которому сегодня к концу дня будет 41 млн больных и 1,3 млн смертей. Страшно спать теперь, но что поделаешь - вирус заставляет бдить Да будет так - схожу ка я перед сном еще раз посмотреть в прогноз, согласно которому сегодня к концу дня будет 41 млн больных и 1,3 млн смертей. Страшно спать теперь, но что поделаешь - вирус заставляет бдить Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 21 лют, 2020 00:25, всього редагувалось 2 разів. zРадио

Повідомлень: 4972 З нами з: 02.05.18 Подякував: 913 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:22 zРадио написав: Если власть и дальше будет поощрять проявления охлократии, потеряем страну! Не отдельные регионы, а государственность в целом! Если власть и дальше будет поощрять проявления охлократии, потеряем страну! Не отдельные регионы, а государственность в целом!

Нынешняя власть фактически и пришла под лозунгом охлократии.



Но думаю, что при любой из предыдущих властей было бы то же самое.



Вспомните историю (кажется, при Яныке, а, возможно, и при Юще), после которой милиции запретили появляться на стадионах, что привело к беспределу фанатов, который сейчас невозможно обуздать. Нынешняя власть фактически и пришла под лозунгом охлократии.Но думаю, что при любой из предыдущих властей было бы то же самое.Вспомните историю (кажется, при Яныке, а, возможно, и при Юще), после которой милиции запретили появляться на стадионах, что привело к беспределу фанатов, который сейчас невозможно обуздать. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:23 Starikan написав: zРадио написав: Если власть и дальше будет поощрять проявления охлократии, потеряем страну! Не отдельные регионы, а государственность в целом! Если власть и дальше будет поощрять проявления охлократии, потеряем страну! Не отдельные регионы, а государственность в целом!

Нынешняя власть фактически и пришла под лозунгом охлократии.



Но думаю, что при любой из предыдущих властей было бы то же самое.



Вспомните историю (кажется, при Яныке, а, возможно, и при Юще), после которой милиции запретили появляться на стадионах, что привело к беспределу фанатов, который сейчас невозможно обуздать. Нынешняя власть фактически и пришла под лозунгом охлократии.Но думаю, что при любой из предыдущих властей было бы то же самое.Вспомните историю (кажется, при Яныке, а, возможно, и при Юще), после которой милиции запретили появляться на стадионах, что привело к беспределу фанатов, который сейчас невозможно обуздать.



Со всем согласен Со всем согласен zРадио

Повідомлень: 4972 З нами з: 02.05.18 Подякував: 913 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:23 centurionus написав: Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.

Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей? Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?

Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься? Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься? Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире Если честно, вообще не ожидал такой реакции наших людей. Во-первых, встречал в новостях информацию о том, что место пребывания будет оставаться в тайне, пока все не решится, чтобы избежать как раз таких ситуаций. Во-вторых, наши политики, медики, думаю, полностью отвечают за свои действия. Людей же не привезли на третий день после начала вируса. Велись разговоры с другими странами о ходе эвакуации и мерах предосторожности. В чем еще проблема?



В третьих, тоже не пойму, при чем здесь обнимание с эвакуированными людьми. Или же я не уловил всю нить дискуссии. Тогда извините. Но люди в масках, температуры и каких-либо других признаков заболевания также нет. То есть, им нужно две недели пробыть на территории больницы, обследоваться, и тогда уже они смогут спокойно жить дальше. Никто же не просит обнимать их, приглашать в гости и тд. Зачем эта паника? sergiylfc

Повідомлень: 92 З нами з: 09.12.19 Подякував: 16 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:31 Alex2007 написав: П.С. Интересно этим протестующим платили заинтересованные люди или нет. Если да - тогда кто же шатун... П.С. Интересно этим протестующим платили заинтересованные люди или нет. Если да - тогда кто же шатун...

В Тернополе (или Львове?), насколько я понял - шатуном была местная власть, которая подвела под это политическую основу.

А вообще вопрос интересный. В Тернополе (или Львове?), насколько я понял - шатуном была местная власть, которая подвела под это политическую основу.А вообще вопрос интересный. Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 21 лют, 2020 00:36, всього редагувалось 1 раз. Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество Starikan 2 Повідомлень: 16687 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1702 раз. Подякували: 2591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:32 Starikan Люди не должны превращаться в зверей.



Понимаете, в чём проблема?

По некоторым "данным", превратить "Шарикова" в "Человека Разумного", не так то и просто и никаким "воспитанием и образованием" это не достижимо.

Есть исследования, показывающие то, что "Человек Разумный", способен сопереживать, смотреть на происходящее "со стороны"!



То есть, когда кого-то бьют... он чувствует боль!

Это, позволяет Критически оценивать и свои поступки!

Пример!

Вот, те протестующие против "приезда украинцев из Китая", окажись на месте "приезжих", вот как бы реагировали?

А я, знаю! Вот те протестующие, даже не задумывались о таком сценарии, они... да они просто, "не думают а делают"!

Никаких шуток!

Вот смотрел видео! На спор, прогоните "протестующих" даже на тестах по IQ!

Там же на лицах, нарисовано "дно-днищенское", что от них хотеть?

И, вот такие "шариковы" - не просто формируют образ Украины в мире, они ещё и Политику делают.



P.S. Для себя нового, ничего не открыл из просмотренного по телеканалам по Возвращению "уханьских" украинцев в Украину!

Да, нет в Украине никаких "союзников", "человек-человеку волк" и стоит только дать слабину, как "сосед/кум/брат" воткнёт нож в почку и сварит с тебя "смачний борщ".

А вот для родных, эти сюжеты - стали шоком.

Ничего, пусть взрослеют! Понимаете, в чём проблема?По некоторым "данным", превратить "Шарикова" в "Человека Разумного", не так то и просто и никаким "воспитанием и образованием" это не достижимо.Есть исследования, показывающие то, что "Человек Разумный", способен сопереживать, смотреть на происходящее "со стороны"!То есть, когда кого-то бьют... он чувствует боль!Это, позволяет Критически оценивать и свои поступки!Вот, те протестующие против "приезда украинцев из Китая", окажись на месте "приезжих", вот как бы реагировали?А я, знаю! Вот те протестующие, даже не задумывались о таком сценарии, они... да они просто, "не думают а делают"!Никаких шуток!Вот смотрел видео! На спор, прогоните "протестующих" даже на тестах по IQ!Там же на лицах, нарисовано "дно-днищенское", что от них хотеть?И, вот такие "шариковы" - не просто формируют образ Украины в мире, они ещё и Политику делают.P.S. Для себя нового, ничего не открыл из просмотренного по телеканалам по Возвращению "уханьских" украинцев в Украину!Да, нет в Украине никаких "союзников", "человек-человеку волк" и стоит только дать слабину, как "сосед/кум/брат" воткнёт нож в почку и сварит с тебя "смачний борщ".А вот для родных, эти сюжеты - стали шоком.Ничего, пусть взрослеют! Replay

Повідомлень: 1856 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 71727374> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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