Slx написав:Какой-нибудь Хуньянь Зирадион то же самое петь будет про китайскую власть и ее "героические" меры борьбы с этим вирусом, но нормальные будут помнить о куда этот вирус появился, как власти КНР редьку клали на своих больных пока те не становились совсем тяжелыми, а потом уже предоставленное лечение было поздным, как они пытались и пытаются прикрыть истинные числа зараженных вплоть до уровня "если тест-система позитивно - ты все равно здоров". Правда потом откроется про все-все, но такие как хуньянь зирадиус будут все равно расказывать одно и то же про "организацию эффективную в борьбе величайшей эпидемии нового времени", закрывая глаза на всю непростительную правду.
Давай, поведай нам, сирым. Должны ведь быть причины твоего высокомерия
Помни только, что СБУ уже взялась за нагнетателей страстей...
Подобные угрозы влияют лишь на низких шкуробоязных, не суди других по себе, для меня принципы важнее. Я образ таких, вечно в страхе за карьеру (нажитую на чужих жизнях), читаю. Правду финны говорят: коррупционер и вор - несчастный ибо живет в вечном страхе. Все уже сказано и пересказано в этой теме, у кого глаза есть - может видеть.
Востаннє редагувалось Slx в П'ят 21 лют, 2020 00:25, всього редагувалось 1 раз.
vetka написав:По Зику показывают наживо, что происходит в Новых Санжарах, ну что могу сказать...Это даже не Средьевековье, это тупо каменный век. Ладно, пьяные митингующие, малограмотные, но вот "реакция" власти, точнее ее отсутствие, показывает реальные вещи, которые происходят в Украине. На ум приходит выражение - с тикими друзьями и врагов не надо. ПС Искренне жаль, людей, которых эваукировали, я даже не могу представить, КАК им! ПСС Мир в шоке от нас!!!
1. У Вас надлишок моралізаторства. Чому б не забрати Вам додому парочку громадян Еквадора на "обсервацію".
А кто просил взять их домой, а? Вам не стыдно? Мне лично стыдно за весь наш народ.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Slx написав:Все уже сказано и пересказано в этой теме, у кого глаза есть - может видеть.
Да будет так - схожу ка я перед сном еще раз посмотреть в прогноз, согласно которому сегодня к концу дня будет 41 млн больных и 1,3 млн смертей. Страшно спать теперь, но что поделаешь - вирус заставляет бдить
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 21 лют, 2020 00:25, всього редагувалось 2 разів.
centurionus написав: Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад. Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?
Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Если честно, вообще не ожидал такой реакции наших людей. Во-первых, встречал в новостях информацию о том, что место пребывания будет оставаться в тайне, пока все не решится, чтобы избежать как раз таких ситуаций. Во-вторых, наши политики, медики, думаю, полностью отвечают за свои действия. Людей же не привезли на третий день после начала вируса. Велись разговоры с другими странами о ходе эвакуации и мерах предосторожности. В чем еще проблема?
В третьих, тоже не пойму, при чем здесь обнимание с эвакуированными людьми. Или же я не уловил всю нить дискуссии. Тогда извините. Но люди в масках, температуры и каких-либо других признаков заболевания также нет. То есть, им нужно две недели пробыть на территории больницы, обследоваться, и тогда уже они смогут спокойно жить дальше. Никто же не просит обнимать их, приглашать в гости и тд. Зачем эта паника?
Понимаете, в чём проблема? По некоторым "данным", превратить "Шарикова" в "Человека Разумного", не так то и просто и никаким "воспитанием и образованием" это не достижимо. Есть исследования, показывающие то, что "Человек Разумный", способен сопереживать, смотреть на происходящее "со стороны"!
То есть, когда кого-то бьют... он чувствует боль! Это, позволяет Критически оценивать и свои поступки! Пример! Вот, те протестующие против "приезда украинцев из Китая", окажись на месте "приезжих", вот как бы реагировали? А я, знаю! Вот те протестующие, даже не задумывались о таком сценарии, они... да они просто, "не думают а делают"! Никаких шуток! Вот смотрел видео! На спор, прогоните "протестующих" даже на тестах по IQ! Там же на лицах, нарисовано "дно-днищенское", что от них хотеть? И, вот такие "шариковы" - не просто формируют образ Украины в мире, они ещё и Политику делают.
P.S. Для себя нового, ничего не открыл из просмотренного по телеканалам по Возвращению "уханьских" украинцев в Украину! Да, нет в Украине никаких "союзников", "человек-человеку волк" и стоит только дать слабину, как "сосед/кум/брат" воткнёт нож в почку и сварит с тебя "смачний борщ". А вот для родных, эти сюжеты - стали шоком. Ничего, пусть взрослеют!