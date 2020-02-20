sergiylfc написав:Если честно, вообще не ожидал такой реакции наших людей. Во-первых, встречал в новостях информацию о том, что место пребывания будет оставаться в тайне, пока все не решится, чтобы избежать как раз таких ситуаций. Во-вторых, наши политики, медики, думаю, полностью отвечают за свои действия. Людей же не привезли на третий день после начала вируса. Велись разговоры с другими странами о ходе эвакуации и мерах предосторожности. В чем еще проблема?
В третьих, тоже не пойму, при чем здесь обнимание с эвакуированными людьми. Или же я не уловил всю нить дискуссии. Тогда извините. Но люди в масках, температуры и каких-либо других признаков заболевания также нет. То есть, им нужно две недели пробыть на территории больницы, обследоваться, и тогда уже они смогут спокойно жить дальше. Никто же не просит обнимать их, приглашать в гости и тд. Зачем эта паника?
В наше время ничего сохранить в тайне нельзя. Только прошло закрытое совещание в НБУ - практически сразу информация была слита.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
centurionus написав: Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад. Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?
Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься?
В чому полягає "чушь'? Керманичі переконують пересічних, що прибулі безпечні, тримаючись від них за кілометри. Хай доведуть особистим прикладом. Ця ж думка відвідала зе-голову: фоткатися в санаторії залишиться скалецька.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Starikan В Тернополе, насколько я понял - шатуном была местная власть, которая подвела под это политическую основу.
Пофик власть, не там корни. Истинно говорю, "пролетариат" -страшная сила! Его легко завести, он Верующий в красивые "сказки", у "пролетариев" нет способностей к анализу происходящего(за него всегда думала Власть) и чем больше "гречкосеев и камнетёсов" в том или ином регионе, тем выше там вероятность "расшатывания ситуации".
Средний класс, наука и пр., сначала анализирует причины и ищет способы решения Проблемы, а вот "пролетарии" - соединяются и делают "деяния"... от которых... Как сказал Подерв`янський: "Усі перевороти, юний друже, Одне начало мають і кінець: Спочатку розбивається склотара, А потім підкрадається (…)
Кстати, потрясающее произведение, "Король Лiтр", по Смыслу...
Понимаете, в чём проблема? По некоторым "данным", превратить "Шарикова" в "Человека Разумного", не так то и просто и никаким "воспитанием и образованием" это не достижимо. Есть исследования, показывающие то, что "Человек Разумный", способен сопереживать, смотреть на происходящее "со стороны"! .............. ............ Вот смотрел видео! На спор, прогоните "протестующих" даже на тестах по IQ! Там же на лицах, нарисовано "дно-днищенское", что от них хотеть? И, вот такие "шариковы" - не просто формируют образ Украины в мире, они ещё и Политику делают. .................... Да, нет в Украине никаких "союзников", "человек-человеку волк" и стоит только дать слабину, как "сосед/кум/брат" воткнёт нож в почку и сварит с тебя "смачний борщ". .....................
Понимаю. Последняя фраза - это фактически многократно повторяемый мною тезис о незрелости нашего социума. Прямо скажем - цивилизационной отсталости. Чему есть объективные исторические причины.
Этот тезис вызывает здесь вопли защитников простого нарида - "это президенты и олигархи виноваты, а дело нарида - смотреть футбол и пить пиво".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
centurionus написав: Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?
Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься?
В чому полягає "чушь'? Керманичі переконують пересічних, що прибулі безпечні, тримаючись від них за кілометри. Хай доведуть особистим прикладом. Ця ж думка відвідала зе-голову: фоткатися в санаторії залишиться скалецька.
Еще раз: кто заставляет с ними обниматься? И общаться с ними должны профессионалы-медики, а не Зе и не Скалецкая, и не Аваков, и не самокатчик. И тем более не местное население. В чем проблема?
То, что пишете вы и ваши единомышленники - типичная шариковщина.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество