Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:43

Starikan написав: centurionus написав: Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.

Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей? Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?

Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься? Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься?

В чому полягає "чушь'? Керманичі переконують пересічних, що прибулі безпечні, тримаючись від них за кілометри. Хай доведуть особистим прикладом. Ця ж думка відвідала зе-голову: фоткатися в санаторії залишиться скалецька. В чому полягає "чушь'? Керманичі переконують пересічних, що прибулі безпечні, тримаючись від них за кілометри. Хай доведуть особистим прикладом. Ця ж думка відвідала зе-голову: фоткатися в санаторії залишиться скалецька.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell