#<1 ... 7273747576> Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:38 sergiylfc написав: Если честно, вообще не ожидал такой реакции наших людей. Во-первых, встречал в новостях информацию о том, что место пребывания будет оставаться в тайне, пока все не решится, чтобы избежать как раз таких ситуаций. Во-вторых, наши политики, медики, думаю, полностью отвечают за свои действия. Людей же не привезли на третий день после начала вируса. Велись разговоры с другими странами о ходе эвакуации и мерах предосторожности. В чем еще проблема?



В третьих, тоже не пойму, при чем здесь обнимание с эвакуированными людьми. Или же я не уловил всю нить дискуссии. Тогда извините. Но люди в масках, температуры и каких-либо других признаков заболевания также нет. То есть, им нужно две недели пробыть на территории больницы, обследоваться, и тогда уже они смогут спокойно жить дальше. Никто же не просит обнимать их, приглашать в гости и тд. Зачем эта паника?

В наше время ничего сохранить в тайне нельзя.

В наше время ничего сохранить в тайне нельзя.

Только прошло закрытое совещание в НБУ - практически сразу информация была слита.

Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей? Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?

Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься? Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься?

В чому полягає "чушь'? Керманичі переконують пересічних, що прибулі безпечні, тримаючись від них за кілометри. Хай доведуть особистим прикладом. Ця ж думка відвідала зе-голову: фоткатися в санаторії залишиться скалецька. В чому полягає "чушь'? Керманичі переконують пересічних, що прибулі безпечні, тримаючись від них за кілометри. Хай доведуть особистим прикладом. Ця ж думка відвідала зе-голову: фоткатися в санаторії залишиться скалецька. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 957 З нами з: 07.10.09 Подякував: 260 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:45 Starikan В Тернополе, насколько я понял - шатуном была местная власть, которая подвела под это политическую основу.

Пофик власть, не там корни.

Истинно говорю, "пролетариат" -страшная сила!

Его легко завести, он Верующий в красивые "сказки", у "пролетариев" нет способностей к анализу происходящего(за него всегда думала Власть) и чем больше "гречкосеев и камнетёсов" в том или ином регионе, тем выше там вероятность "расшатывания ситуации".



Средний класс, наука и пр., сначала анализирует причины и ищет способы решения Проблемы, а вот "пролетарии" - соединяются и делают "деяния"... от которых...

Как сказал Подерв`янський:

"Усі перевороти, юний друже,

Одне начало мають і кінець:

Спочатку розбивається склотара,

А потім підкрадається (…)



Пофик власть, не там корни.Истинно говорю, "пролетариат" -страшная сила!Его легко завести, он Верующий в красивые "сказки", у "пролетариев" нет способностей к анализу происходящего(за него всегда думала Власть) и чем больше "гречкосеев и камнетёсов" в том или ином регионе, тем выше там вероятность "расшатывания ситуации".

Средний класс, наука и пр., сначала анализирует причины и ищет способы решения Проблемы, а вот "пролетарии" - соединяются и делают "деяния"... от которых...Как сказал Подерв`янський:"Усі перевороти, юний друже,Одне начало мають і кінець:Спочатку розбивається склотара,А потім підкрадається (…)Кстати, потрясающее произведение, "Король Лiтр", по Смыслу...

Повідомлень: 1864 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 00:47 Replay написав: Starikan Люди не должны превращаться в зверей. Понимаете, в чём проблема?

По некоторым "данным", превратить "Шарикова" в "Человека Разумного", не так то и просто и никаким "воспитанием и образованием" это не достижимо.

Есть исследования, показывающие то, что "Человек Разумный", способен сопереживать, смотреть на происходящее "со стороны"!

.............. ............

Вот смотрел видео! На спор, прогоните "протестующих" даже на тестах по IQ!

Там же на лицах, нарисовано "дно-днищенское", что от них хотеть?

И, вот такие "шариковы" - не просто формируют образ Украины в мире, они ещё и Политику делают.

....................

Да, нет в Украине никаких "союзников", "человек-человеку волк" и стоит только дать слабину, как "сосед/кум/брат" воткнёт нож в почку и сварит с тебя "смачний борщ".

Понимаете, в чём проблема?По некоторым "данным", превратить "Шарикова" в "Человека Разумного", не так то и просто и никаким "воспитанием и образованием" это не достижимо.Есть исследования, показывающие то, что "Человек Разумный", способен сопереживать, смотреть на происходящее "со стороны"!.............. ............Вот смотрел видео! На спор, прогоните "протестующих" даже на тестах по IQ!Там же на лицах, нарисовано "дно-днищенское", что от них хотеть?И, вот такие "шариковы" - не просто формируют образ Украины в мире, они ещё и Политику делают.....................Да, нет в Украине никаких "союзников", "человек-человеку волк" и стоит только дать слабину, как "сосед/кум/брат" воткнёт нож в почку и сварит с тебя "смачний борщ"......................

Понимаю.

Последняя фраза - это фактически многократно повторяемый мною тезис о незрелости нашего социума.

Прямо скажем - цивилизационной отсталости. Чему есть объективные исторические причины.



Понимаю.Последняя фраза - это фактически многократно повторяемый мною тезис о незрелости нашего социума.Прямо скажем - цивилизационной отсталости. Чему есть объективные исторические причины.

Этот тезис вызывает здесь вопли защитников простого нарида - "это президенты и олигархи виноваты, а дело нарида - смотреть футбол и пить пиво".

Еще раз: кто заставляет с ними обниматься?

И общаться с ними должны профессионалы-медики, а не Зе и не Скалецкая, и не Аваков, и не самокатчик.

И тем более не местное население.

В чем проблема?



Еще раз: кто заставляет с ними обниматься?И общаться с ними должны профессионалы-медики, а не Зе и не Скалецкая, и не Аваков, и не самокатчик.И тем более не местное население.В чем проблема?

То, что пишете вы и ваши единомышленники - типичная шариковщина.

ПС Искренне жаль, людей, которых эваукировали, я даже не могу представить, КАК им!

ПСС Мир в шоке от нас!!! По Зику показывают наживо, что происходит в Новых Санжарах, ну что могу сказать...Это даже не Средьевековье, это тупо каменный век. Ладно, пьяные митингующие, малограмотные, но вот "реакция" власти, точнее ее отсутствие, показывает реальные вещи, которые происходят в Украине. На ум приходит выражение - с тикими друзьями и врагов не надо.ПС Искренне жаль, людей, которых эваукировали, я даже не могу представить, КАК им!ПСС Мир в шоке от нас!!! 1. У Вас надлишок моралізаторства. Чому б не забрати Вам додому парочку громадян Еквадора на "обсервацію". 1. У Вас надлишок моралізаторства. Чому б не забрати Вам додому парочку громадян Еквадора на "обсервацію".

А кто просил взять их домой, а?

Вам не стыдно?

А кто просил взять их домой, а?Вам не стыдно?Мне лично стыдно за весь наш народ.

За що мені має бути соромно? Що харківський авакян для збереження крісла везе прибулих в непристосований заклад своєї системи, який знаходиться серед хат людей та дитячих таборів? В область, куди він призначив "губернатором" свою шістку? При тому, що в Одесі стоїть спеціалізований карантинний заклад (слава СРСР, до речі)?

За що мені має бути соромно? Що харківський авакян для збереження крісла везе прибулих в непристосований заклад своєї системи, який знаходиться серед хат людей та дитячих таборів? В область, куди він призначив "губернатором" свою шістку? При тому, що в Одесі стоїть спеціалізований карантинний заклад (слава СРСР, до речі)?

Чому не в рідний авакяну Харків чи Київ?

― George Orwell centurionus Повідомлень: 957 З нами з: 07.10.09 Подякував: 260 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:09 Starikan

Те, що пишите Ви - маразм та лицемірство. Повторюю: там немає умов для карантину. Це не той заклад, і не в тому місці. На Старому Салтові немає умов для карантину?

Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру? Все правильно делают. Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.

Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.



Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий. Zebra

Якi треба суперумови для карантину?Золотий унiтаз?

Якi треба суперумови для карантину?

Золотий унiтаз? Якi треба суперумови для карантину?Золотий унiтаз? Replay

Повідомлень: 1864 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:12 centurionus написав: Starikan написав: centurionus написав: Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.

Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей? Спробуйте додавати менше пафосу в пости. Ви не мати Тереза, думаю. Не полізете обійматися з бідолахами з Ухані, наприклад.Люди недовольні, думаю тим, що київькі недокерманичі тримають їх за лохів-терпіл в своїх піар-іграх. Хай авакян, самокатчик, скалецька пообіймаються з врятованими аргентинцями на камери. Може, це заспокоїть людей?

Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься? Вы опять чушь пишете. Кто заставляет с ними обниматься?

В чому полягає "чушь'? Керманичі переконують пересічних, що прибулі безпечні, тримаючись від них за кілометри. Хай доведуть особистим прикладом. Ця ж думка відвідала зе-голову: фоткатися в санаторії залишиться скалецька. В чому полягає "чушь'? Керманичі переконують пересічних, що прибулі безпечні, тримаючись від них за кілометри. Хай доведуть особистим прикладом. Ця ж думка відвідала зе-голову: фоткатися в санаторії залишиться скалецька.

Популярность растет. Гардиан написал статью в переводе "демонстранты, некоторые из которых были в хлам, жгли шины и толкались с полицией" это ж чувак с чикушкой когда бы символом борьбы стал? а так гордость нации с собутыльниками, защитник от смертельной эпидемии ))))

