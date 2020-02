Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 73747576> Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:18 Zebra Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.

Ага, статья 2016-го:пневмония занимает 4-е место среди причин смерти

Ничего не удивляет? Ага, статья 2016-го:Ничего не удивляет? Replay

Повідомлень: 1864 З нами з: 20.06.08 Подякував: 121 раз. Подякували: 437 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:20 Replay написав: centurionus Повторюю: там немає умів для карантину. Це не той заклад, і не в тому місці. На Старому Салтові немає умів для карантину?

Якi треба суперумови для карантину?

Золотий унiтаз?

Якi треба суперумови для карантину?

Золотий унiтаз? Якi треба суперумови для карантину?Золотий унiтаз?

З огляду на приховане носіння та відсутність надійних тест-систем - ізоляція. Як в інфекційних віділеннях. А не гуртожиток серед селища. З огляду на приховане носіння та відсутність надійних тест-систем - ізоляція. Як в інфекційних віділеннях. А не гуртожиток серед селища. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:24 stm Популярность растет.

Это хорошо или плохо?

Кредиты простят, новые дадут?

На строительство «Нацiонального шпиталю» п'ятизiркового на Мiсяцi?

Это хорошо или плохо?

Кредиты простят, новые дадут?

На строительство «Нацiонального шпиталю» п'ятизiркового на Мiсяцi? Это хорошо или плохо?Кредиты простят, новые дадут?На строительство «Нацiонального шпиталю» п'ятизiркового на Мiсяцi? Replay

Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:29 Replay написав: Zebra Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.

Ага, статья 2016-го:пневмония занимает 4-е место среди причин смерти

Ничего не удивляет?

У данной пневмонии возбудитель корона вирус уханьский, весьма опасен для пожилых людей, которыми населена сельская местность.

Ага, статья 2016-го:пневмония занимает 4-е место среди причин смерти

Ничего не удивляет? Ага, статья 2016-го:Ничего не удивляет?

У данной пневмонии возбудитель корона вирус уханьский, весьма опасен для пожилых людей, которыми населена сельская местность. У данной пневмонии возбудитель корона вирус уханьский, весьма опасен для пожилых людей, которыми населена сельская местность. Zebra

Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:31 centurionus З огляду на приховане носіння та відсутність надійних тест-систем - ізоляція. Як в інфекційних віділеннях. А не гуртожиток серед селища.



Запишите для Истории!



Запишите для Истории!



Вот тех протестующих, что шины жгли и маты на камеры орали, вот их нужно бы Изолировать, притом желательно в соответствующих учреждениях, так как опастность для окружающих представляют более серьёзную, чем Короновирус.



Падение численности украинцев, за последние десятилетия, Катастрофическое!

Цифры- в открытом доступе!

Сравнение... разве что во время Второй Мировой напрашивается...

Вот он, наш "национальный короновирус"! Каждый день и каждый год!

И бьёт, по молодёжи, по будущему, рождаемость падает!

И образование уничтожают, под корень и науку и технологии.

Что-то опять напоминает из прошлого... Запишите для Истории!Вот тех протестующих, что шины жгли и маты на камеры орали, вот их нужно бы Изолировать, притом желательно в соответствующих учреждениях, так как опастность для окружающих представляют более серьёзную, чем Короновирус.Падение численности украинцев, за последние десятилетия, Катастрофическое!Цифры- в открытом доступе!Сравнение... разве что во время Второй Мировой напрашивается...Вот он, наш "национальный короновирус"! Каждый день и каждый год!И бьёт, по молодёжи, по будущему, рождаемость падает!И образование уничтожают, под корень и науку и технологии.Что-то опять напоминает из прошлого... Востаннє редагувалось Replay в П'ят 21 лют, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз. Replay

Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:35 Zebra У данной пневмонии возбудитель корона вирус уханьский, весьма опасен для пожилых людей, которыми населена сельская местность.

Да ну?

А вот коммуналка, после уплаты которой, у пожилого населения не хватает денег на стакан сока, на пачку таблеток... это опасно или не очень?

Да ну?

А вот коммуналка, после уплаты которой, у пожилого населения не хватает денег на стакан сока, на пачку таблеток... это опасно или не очень? Да ну?А вот коммуналка, после уплаты которой, у пожилого населения не хватает денег на стакан сока, на пачку таблеток... это опасно или не очень? Replay

Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:39 Replay написав: Zebra У данной пневмонии возбудитель корона вирус уханьский, весьма опасен для пожилых людей, которыми населена сельская местность.

Да ну?

А вот коммуналка, после уплаты которой, у пожилого населения не хватает денег на стакан сока, на пачку таблеток... это опасно или не очень?

Бред.

Да ну?

А вот коммуналка, после уплаты которой, у пожилого населения не хватает денег на стакан сока, на пачку таблеток... это опасно или не очень? Да ну?А вот коммуналка, после уплаты которой, у пожилого населения не хватает денег на стакан сока, на пачку таблеток... это опасно или не очень?

Бред. Бред. Zebra

Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:46 centurionus написав: За що мені має бути соромно? Що харківський авакян для збереження крісла везе прибулих в непристосований заклад своєї системи, який знаходиться серед хат людей та дитячих таборів? В область, куди він призначив "губернатором" свою шістку? При тому, що в Одесі стоїть спеціалізований карантинний заклад (слава СРСР, до речі)?

Чому не в рідний авакяну Харків чи Київ?



Ололо, серед хат людей та дитячих таборів - очередной вброс?

Чому не в рідний авакяну Харків чи Київ? За що мені має бути соромно? Що харківський авакян для збереження крісла везе прибулих в непристосований заклад своєї системи, який знаходиться серед хат людей та дитячих таборів? В область, куди він призначив "губернатором" свою шістку? При тому, що в Одесі стоїть спеціалізований карантинний заклад (слава СРСР, до речі)?Чому не в рідний авакяну Харків чи Київ?



Ололо, серед хат людей та дитячих таборів - очередной вброс?



Открыл карту - до ближайшего лагеря километр по растоянию и 3 месяца по дате открытия. Или у нас детские лагеря принимают детей в феврале??



Хаты людей от медучреждения отделяет р.Ворскла и мост, который, наверняка, в силу обстоятельств будет под присмотром спецслужб.



Да и какая власть будет рисковать своими же рейтингами, отправляя людей в непригодное для карантина учреждение?? Еще и глядя на то, какими ресурсами китайские власти останавливают эпидемию! Ресурсами, сотой долей которых не располагает Украина!



Покажите мне этих политических самоубийц...



Да, я и сам знаю, что многое у нас делают через ж. Но, извините, когда есть возможность сделать грамотно, специально вредить себе и другим никто не будет! Поэтому если людей отправили в Новые Санжары, значит посчитали этот вариант оптимальным для всех.



Продолжая эту мерзкую позицию "а почему к нам", завтра Черкассы объявят вне закона химзавод... а Энергодар - ЗАЭС... Жетлые Воды закроют урановый рудник...



Бред ведь! Точно так и ваш выcep, вы уж простите... Ололо, серед хат людей та дитячих таборів - очередной вброс?Открыл карту - до ближайшего лагеря километр по растоянию и 3 месяца по дате открытия. Или у нас детские лагеря принимают детей в феврале??Хаты людей от медучреждения отделяет р.Ворскла и мост, который, наверняка, в силу обстоятельств будет под присмотром спецслужб.Да и какая власть будет рисковать своими же рейтингами, отправляя людей в непригодное для карантина учреждение?? Еще и глядя на то, какими ресурсами китайские власти останавливают эпидемию! Ресурсами, сотой долей которых не располагает Украина!Покажите мне этих политических самоубийц...Да, я и сам знаю, что многое у нас делают через ж. Но, извините, когда есть возможность сделать грамотно, специально вредить себе и другим никто не будет! Поэтому если людей отправили в Новые Санжары, значит посчитали этот вариант оптимальным для всех.Продолжая эту мерзкую позицию "а почему к нам", завтра Черкассы объявят вне закона химзавод... а Энергодар - ЗАЭС... Жетлые Воды закроют урановый рудник...Бред ведь! Точно так и ваш выcep, вы уж простите... zРадио

Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:52 Для лицемірів повторюся.

Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....).

Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає.

Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм. “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:57 Zebra Бред.

Отвечаете?

Отвечаете?

Читаем:

Средняя продолжительность жизни украинских мужчин - 66 лет, на 11 лет меньше, чем в странах Западной Европы.

https://www.ukrinform.ru/rubric-culture ... 6-let.html



Конкретика!

Убивает украинцев - отнюдь не короновирус и убивает давно и регулярно!

почти 30% мужчин, умерших в 2017 году в результате неинфекционных болезней, принадлежали к трудоспособной возрастной группе 30-65 лет.



Подобное в мире, даже в Китае, вызвало бы Панику... но мы, страна "третьего мира", у нас это в норме... ну вымрем через пару десятилетий, не всё ли равно?

Завезут африканцев, оденут в вышиванки, чем не украинцы будут? Отвечаете?Читаем:Конкретика!Убивает украинцев - отнюдь не короновирус и убивает давно и регулярно!Подобное в мире, даже в Китае, вызвало бы Панику... но мы, страна "третьего мира", у нас это в норме... ну вымрем через пару десятилетий, не всё ли равно?Завезут африканцев, оденут в вышиванки, чем не украинцы будут? Replay

