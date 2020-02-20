Zebra Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.
Ага, статья 2016-го:пневмония занимает 4-е место среди причин смерти
Ничего не удивляет?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:18
Ага, статья 2016-го:пневмония занимает 4-е место среди причин смерти
Ничего не удивляет?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:20
З огляду на приховане носіння та відсутність надійних тест-систем - ізоляція. Як в інфекційних віділеннях. А не гуртожиток серед селища.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:24
Это хорошо или плохо?
Кредиты простят, новые дадут?
На строительство «Нацiонального шпиталю» п'ятизiркового на Мiсяцi?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:29
У данной пневмонии возбудитель корона вирус уханьский, весьма опасен для пожилых людей, которыми населена сельская местность.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:31
Запишите для Истории!
Вот тех протестующих, что шины жгли и маты на камеры орали, вот их нужно бы Изолировать, притом желательно в соответствующих учреждениях, так как опастность для окружающих представляют более серьёзную, чем Короновирус.
Падение численности украинцев, за последние десятилетия, Катастрофическое!
Цифры- в открытом доступе!
Сравнение... разве что во время Второй Мировой напрашивается...
Вот он, наш "национальный короновирус"! Каждый день и каждый год!
И бьёт, по молодёжи, по будущему, рождаемость падает!
И образование уничтожают, под корень и науку и технологии.
Что-то опять напоминает из прошлого...
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 21 лют, 2020 01:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:35
Zebra
Да ну?
А вот коммуналка, после уплаты которой, у пожилого населения не хватает денег на стакан сока, на пачку таблеток... это опасно или не очень?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:39
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:46
Ололо, серед хат людей та дитячих таборів - очередной вброс?
Открыл карту - до ближайшего лагеря километр по растоянию и 3 месяца по дате открытия. Или у нас детские лагеря принимают детей в феврале??
Хаты людей от медучреждения отделяет р.Ворскла и мост, который, наверняка, в силу обстоятельств будет под присмотром спецслужб.
Да и какая власть будет рисковать своими же рейтингами, отправляя людей в непригодное для карантина учреждение?? Еще и глядя на то, какими ресурсами китайские власти останавливают эпидемию! Ресурсами, сотой долей которых не располагает Украина!
Покажите мне этих политических самоубийц...
Да, я и сам знаю, что многое у нас делают через ж. Но, извините, когда есть возможность сделать грамотно, специально вредить себе и другим никто не будет! Поэтому если людей отправили в Новые Санжары, значит посчитали этот вариант оптимальным для всех.
Продолжая эту мерзкую позицию "а почему к нам", завтра Черкассы объявят вне закона химзавод... а Энергодар - ЗАЭС... Жетлые Воды закроют урановый рудник...
Бред ведь! Точно так и ваш выcep, вы уж простите...
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:52
Для лицемірів повторюся.
Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....).
Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає.
Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:57
Отвечаете?
Читаем:
Конкретика!
Убивает украинцев - отнюдь не короновирус и убивает давно и регулярно!
Подобное в мире, даже в Китае, вызвало бы Панику... но мы, страна "третьего мира", у нас это в норме... ну вымрем через пару десятилетий, не всё ли равно?
Завезут африканцев, оденут в вышиванки, чем не украинцы будут?
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