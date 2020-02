Додано: П'ят 21 лют, 2020 01:59

zРадио написав: Поэтому если людей отправили в Новые Санжары, значит посчитали этот вариант оптимальным для всех. Поэтому если людей отправили в Новые Санжары, значит посчитали этот вариант оптимальным для всех.

Хто так "посчитал"? Дегенерати при владі?

Ще раз для обдарованих моралізаторів: це ініциатива виключно авакяна аби вислужитися (до чого тут люди в Полтавській області?). В Одеській області є як мінімум два профільних карантинних заклади з часів СРСР, які доповіли про готовність прийняти людей.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell