zРадио написав:Поэтому если людей отправили в Новые Санжары, значит посчитали этот вариант оптимальным для всех.
Хто так "посчитал"? Дегенерати при владі? Ще раз для обдарованих моралізаторів: це ініциатива виключно авакяна аби вислужитися (до чого тут люди в Полтавській області?). В Одеській області є як мінімум два профільних карантинних заклади з часів СРСР, які доповіли про готовність прийняти людей. Для Вас влада свячена? Ви не уявляєте рівень її дегенерації...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
centurionus написав:Для лицемірів повторюся. Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....). Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає. Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм.
Чушь. Кабмин там, значит, спец-штаб разворачивает, а к больным на карантине приедет обычная скорая из Полтавы?
Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....).
Ошибаетесь! Вызовут такси для больного, довезут его до ЖД вокзала и плацкарте отправят в Киев! Там его покатают в метро, поводят по Хрещатику и потом, попросят одеть маску!
P.S. А если серьёзно, вот Вы такое написали интересное, у Вас какое образование?
Извините, там про обычную скорую ни слова Это ваша придумка, чтобы побольше жути нагнать!
PS: а в дегенеративности власти можете меня не убеждать, я и сам об этом прекрасно знаю. Но тут все в одной лодке - богатые, бедные, властные, пересичные. Вирусу все равно. Вакцин нет, высокоэффективных препаратов нет, протоколы лечения лишь на стадии наработки... на бессмысленный риск никто не пойдет.
Я не говорю, что рисков нет - есть! Я говорю о том, что ваш тезис о том, что выбранное место не подходит, а какое-то другое - подходит, никчемен
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 21 лют, 2020 02:21, всього редагувалось 1 раз.
Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....).
Ошибаетесь! Вызовут такси для больного, довезут его до ЖД вокзала и плацкарте отправят в Киев! Там его покатают в метро, поводят по Хрещатику и потом, попросят одеть маску!
P.S. А если серьёзно, вот Вы такое написали интересное, у Вас какое образование?
Освіта - краща за твою. Це точно. Для обдарованих цитую заступнмка зе-міністра:
Також ми додатково розміщуємо наших медиків — бригаду національного рівня: два лікарі і медична сестра. Вони будуть двічі на день проводити медико-санітарне спостереження за кожним, хто перебуватиме в обсерваторі — будуть проводити огляд та термометрію. В разі появи симптомів — викликатимуть бригаду екстреної медичної допомоги, яка транспортуватиме хворого до лікарні Полтави або Харкова, в залежності від того, які симптоми будуть виявлені. Подальша медична допомога таким хворим буде надаватися в ізольованих боксованих відділеннях інфекційних лікарень Полтави або Харкова.
Извините, там про обычную скорую ни слова Это ваша придумка, чтобы побольше жути нагнать!
Спустіться на землю врещті решт
Також ми додатково розміщуємо наших медиків — бригаду національного рівня: два лікарі і медична сестра. Вони будуть двічі на день проводити медико-санітарне спостереження за кожним, хто перебуватиме в обсерваторі — будуть проводити огляд та термометрію. В разі появи симптомів — викликатимуть бригаду екстреної медичної допомоги, яка транспортуватиме хворого до лікарні Полтави або Харкова, в залежності від того, які симптоми будуть виявлені. Подальша медична допомога таким хворим буде надаватися в ізольованих боксованих відділеннях інфекційних лікарень Полтави або Харкова.
centurionus написав:Спустіться на землю врещті решт
Також ми додатково розміщуємо наших медиків — бригаду національного рівня: два лікарі і медична сестра. Вони будуть двічі на день проводити медико-санітарне спостереження за кожним, хто перебуватиме в обсерваторі — будуть проводити огляд та термометрію. В разі появи симптомів — викликатимуть бригаду екстреної медичної допомоги, яка транспортуватиме хворого до лікарні Полтави або Харкова, в залежності від того, які симптоми будуть виявлені. Подальша медична допомога таким хворим буде надаватися в ізольованих боксованих відділеннях інфекційних лікарень Полтави або Харкова.
Я выше уже обозначил позицию - выбирали оптимальное из того плохого доступного, что есть. Если (не дай бог) вспыхнет эпидемия, значит это результат нашей убогой медицины в масштабах всей страны, а не последствия одного единственного неверного решения относительно размещения прибывших на карантин...