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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:38
В Одесі все набагато краще з готовністю. Наприклад,
https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/kutsiy-zayaviv-pro-gotovnist-priynyati-evakuyovanikh-z-ukhanyu-na-odeshchinu-202002201117537
Куций заявив про готовність прийняти евакуйованих з Уханю на Одещину
Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив про готовність прийняти українців, евакуйованих з китайського Уханю, на Одещину
Для порівняння:
https://censor.net.ua/ua/news/3176928/deputaty_novosanjarskoyi_rady_zelenskomu_medychnyyi_tsentr_dlya_evakuyiovanyh_roztashovanyyi_u_jytlovomu
Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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