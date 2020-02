Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:38



Куций заявив про готовність прийняти евакуйованих з Уханю на Одещину

Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив про готовність прийняти українців, евакуйованих з китайського Уханю, на Одещину

Для порівняння:

Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації

В Одесі все набагато краще з готовністю. Наприклад,Для порівняння:

