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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:38

В Одесі все набагато краще з готовністю. Наприклад,
Куций заявив про готовність прийняти евакуйованих з Уханю на Одещину
Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив про готовність прийняти українців, евакуйованих з китайського Уханю, на Одещину

https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/kutsiy-zayaviv-pro-gotovnist-priynyati-evakuyovanikh-z-ukhanyu-na-odeshchinu-202002201117537

Для порівняння:
Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації

https://censor.net.ua/ua/news/3176928/deputaty_novosanjarskoyi_rady_zelenskomu_medychnyyi_tsentr_dlya_evakuyiovanyh_roztashovanyyi_u_jytlovomu
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 04:18

  Zebra написав:Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру? Все правильно делают. Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.

Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.


"эти казлы, каторые мешают нам жить". Никакого отличия от тех кто громил автобусы с эвакуируемыми. Проблеммы в стране в первую очередь в таком вот подходе населения ко всему - все остальное - производное.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:39

  Zebra написав:Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру?

Потому что они граждане этой страны.
По вашей логике, если там к примеру случится наводнение, то никто не должен им помогать: зачем остальные должны помогать тем, кто захотел селиться возле реки?

Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.

Это не бубонная чума.

Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.

Заразная в той же примерно мере, что и обычный грипп. И смертность примерно такая же. Хайп раздули.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:41

  centurionus написав:Зе-бубочки, які там "швидкі"? Зелені "Тесла" на автопілоті? Генії, скільки вам років? Ви з реальним життям стикаєтеся іноді? Все буде зроблено через одне місце нижче спини.

При твоем Порохе с его Супруншей у нас с медициной всё было зашибись, а Зеленский за полгода всё развалил
Tegularius
 
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