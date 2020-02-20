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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 74757677 Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:38

Куций заявив про готовність прийняти евакуйованих з Уханю на Одещину

Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив про готовність прийняти українців, евакуйованих з китайського Уханю, на Одещину

https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/kutsiy-zayaviv-pro-gotovnist-priynyati-evakuyovanikh-z-ukhanyu-na-odeshchinu-202002201117537



Для порівняння:

Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації

https://censor.net.ua/ua/news/3176928/deputaty_novosanjarskoyi_rady_zelenskomu_medychnyyi_tsentr_dlya_evakuyiovanyh_roztashovanyyi_u_jytlovomu В Одесі все набагато краще з готовністю. Наприклад,Для порівняння: “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 959 З нами з: 07.10.09 Подякував: 260 раз. Подякували: 287 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 04:18 Zebra написав: Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру? Все правильно делают. Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.



Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий. Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру? Все правильно делают. Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.



"эти казлы, каторые мешают нам жить". Никакого отличия от тех кто громил автобусы с эвакуируемыми. Проблеммы в стране в первую очередь в таком вот подходе населения ко всему - все остальное - производное. "эти казлы, каторые мешают нам жить". Никакого отличия от тех кто громил автобусы с эвакуируемыми. Проблеммы в стране в первую очередь в таком вот подходе населения ко всему - все остальное - производное. Surfer

Повідомлень: 2312 З нами з: 14.11.13 Подякував: 163 раз. Подякували: 781 раз. Профіль 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:39 Zebra написав: Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру? Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру?

Потому что они граждане этой страны.

По вашей логике, если там к примеру случится наводнение, то никто не должен им помогать: зачем остальные должны помогать тем, кто захотел селиться возле реки?



Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.

Это не бубонная чума.



Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.

Заразная в той же примерно мере, что и обычный грипп. И смертность примерно такая же. Хайп раздули. Потому что они граждане этой страны.По вашей логике, если там к примеру случится наводнение, то никто не должен им помогать: зачем остальные должны помогать тем, кто захотел селиться возле реки?Это не бубонная чума.Заразная в той же примерно мере, что и обычный грипп. И смертность примерно такая же. Хайп раздули. Tegularius Повідомлень: 1147 З нами з: 11.02.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:41 centurionus написав: Зе-бубочки, які там "швидкі"? Зелені "Тесла" на автопілоті? Генії, скільки вам років? Ви з реальним життям стикаєтеся іноді? Все буде зроблено через одне місце нижче спини. Зе-бубочки, які там "швидкі"? Зелені "Тесла" на автопілоті? Генії, скільки вам років? Ви з реальним життям стикаєтеся іноді? Все буде зроблено через одне місце нижче спини.

При твоем Порохе с его Супруншей у нас с медициной всё было зашибись, а Зеленский за полгода всё развалил При твоем Порохе с его Супруншей у нас с медициной всё было зашибись, а Зеленский за полгода всё развалил Tegularius Повідомлень: 1147 З нами з: 11.02.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 74757677 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6796 1512527

ЛОБ Чет 20 лют, 2020 18:29