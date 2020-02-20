Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 02:38
В Одесі все набагато краще з готовністю. Наприклад,
Куций заявив про готовність прийняти евакуйованих з Уханю на Одещину
Голова Одеської ОДА Максим Куций заявив про готовність прийняти українців, евакуйованих з китайського Уханю, на Одещину https://odesa.depo.ua/ukr/odesa/kutsiy-zayaviv-pro-gotovnist-priynyati-evakuyovanikh-z-ukhanyu-na-odeshchinu-202002201117537
Для порівняння:
Депутати Новосанжарської ради - Зеленському: Медичний центр для евакуйованих розташований у житловому масиві і підключений до централізованої каналізації
https://censor.net.ua/ua/news/3176928/deputaty_novosanjarskoyi_rady_zelenskomu_medychnyyi_tsentr_dlya_evakuyiovanyh_roztashovanyyi_u_jytlovomu
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
Повідомлень: 959
З нами з: 07.10.09
Подякував: 260 раз.
Подякували: 287 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 лют, 2020 04:18
Zebra написав:
Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру? Все правильно делают. Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.
Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.
"эти казлы, каторые мешают нам жить". Никакого отличия от тех кто громил автобусы с эвакуируемыми. Проблеммы в стране в первую очередь в таком вот подходе населения ко всему - все остальное - производное.
Surfer
Повідомлень: 2312
З нами з: 14.11.13
Подякував: 163 раз.
Подякували: 781 раз.
Профіль
3
5
Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:39
Zebra написав:
Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру?
Потому что они граждане этой страны.
По вашей логике, если там к примеру случится наводнение, то никто не должен им помогать: зачем остальные должны помогать тем, кто захотел селиться возле реки?
Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.
Это не бубонная чума.
Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.
Заразная в той же примерно мере, что и обычный грипп. И смертность примерно такая же. Хайп раздули.
Tegularius
Повідомлень: 1147
З нами з: 11.02.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 184 раз.
Профіль
Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:41
centurionus написав:
Зе-бубочки, які там "швидкі"? Зелені "Тесла" на автопілоті? Генії, скільки вам років? Ви з реальним життям стикаєтеся іноді? Все буде зроблено через одне місце нижче спини.
При твоем Порохе с его Супруншей у нас с медициной всё было зашибись, а Зеленский за полгода всё развалил
Tegularius
Повідомлень: 1147
З нами з: 11.02.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 184 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
6796
1512527
Чет 20 лют, 2020 18:29 ЛОБ