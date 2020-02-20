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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 05:39
Zebra написав:
Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру?
Потому что они граждане этой страны.
По вашей логике, если там к примеру случится наводнение, то никто не должен им помогать: зачем остальные должны помогать тем, кто захотел селиться возле реки?
Полевую резервацию в аэропорту надо было делать в поле, в палатках.
Это не бубонная чума.
Зараза весьма заразная, один носитель быстро заразит всех остальных, инкубационный период долгий.
Заразная в той же примерно мере, что и обычный грипп. И смертность примерно такая же. Хайп раздули.
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Tegularius
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:22
У нас много авиасообщения с Ираном. Думаю стоит оставить уже обсуждать украинские события.
По мировым сводкам проходит инфа о инфицированных побывавших в Иране. Также стоит закрывать как я и говорил авиа сообщение с Гонконгом,Сингапуром, южной Кореей и японией. Иран новая точка вспышки заразы. Чего ждем? Одобрения общества или как? Пора идти на шаг впереди, пока есть возможность. Не пронесет..
Вчерашние движения показали,куда нужно двигаться. В каждой области нужно готовить изолированные помещения для инфицированных вне близости жилых помещений с возможной реанимацией больных с автономной канализацией.Зараза все равно придет чуть позже, главное сейчас это время= подготовка, создание своих тестов,вакцин= где оперативное гос финансирование , нах премьер в Полтавской области что он за вопросы там решает??????это вам не кататься по кабмину на самокате и зарабатывать на пирамиде овгз.. разговоры о том что смертность как у гриппа считаю бессмысленными, так как от 15 до 20 процентов инфицированных требуют врачебного ухода с возможной реанимацией. Если её не будет то смертность будет не 2 процента а 10. И тогда вчерашний бунт покажется детской шалостью. По маскам почему их цена на закупке выросла до 10 раз. Где контролирующие органы? Можно же разместить быстро по гос заказу производство масок классом ppp2 ppp3, или хотя бы хирургических масок со степенью фильтрации больше 97% ,антибиотиков, кислорода, реанимационных комплектов. Важно что то решать с зарплатами врачей в условиях пандемий. Иначе будет как во Львове 500 и около того заяв на увольнение. У нас не коммунистический Китай и сложно ждать самопожертвования от голодных людей. . Этим должен заниматься Минздрав а не развлечением больных хотя это и поступок.
P.s. почему наши врачи до сих пор без масок. Нужно что ждать ситуации как в Иране с трупами на улицах? Врачи в группе риска в первую очередь..сколько их в Китае погибло в первый месяц от такого поху..зма.
p.s.2
Южная Корея полностью потеряла контроль над ситуацией в городе Дегу (2,5млн, уже город призрак)
100+ подтвержденных случаев #covid19 -женщина на службе в церкви покашляла
Отменены все массовые мероприятия и занятия во всех учеб.завед.
Людям реком. оставаться дома
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 08:54
zРадио написав: swan forever написав:
спокоен, не волнуйтесь.
по поводу дозировки правды для нарида Вы мне, извините, комуняк напоминаете. Но это у них тогда не сработало - народ не слепой был и просёк вывоз семейств номенклатуры, плюс информация из самого Чернобыля просочилась. В общем народ ломанулся на ЖДвокзал и автостанции, шоб Вы просто знали реальную ситуацию тех событий.
И я, и вы, и все остальные прекрасно знают реальную ситуацию тех событий - предпринятые властью меры позволили преодолеть последствия самой тяжелой техногенной катастрофы в истории.
А вот чем закончится эпопея с заурядной эвакуацией 70 человек из за рубежа, мы еще посмотрим... Хотя, по большому счету, промежуточные результаты уже есть...
Предпринятые властью меры? Точно комуняка, мой ливер меня не подвёл - за версту ваше с***е племя чует.
Одна из мер - первомайская демонстрация. Туда в обязательном порядке работяг гнали и школьников. А ведь им было лучше выехать из Киева, бо как раз ветерок с ЧАЭС дул. Но нет, была нужна отчётность, красивая картинка, а о том, шо простой народ схватит некислые дозы облучения власти было наплевать - своих они уже вывезли. За неумелые действия в первые дни много чего можно вспомнить, и большинство этих "мер" было продиктовано именно той властью.
зрадио, лучше не стоит трындеть о действиях власти и принимаемых ими мерами, бо ваша краснопузость уже и так по глазам бьёт.
Точно так же и нынешняя власть полностью облажалась в данном прецеденте, но могли ведь сделать всё красиво - и места, и возможности для этого есть.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:09
Кстати, никто не в курсе, как ведёт себя Израиль в данной ситуации?
Что они там решили с авиасообщением?
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:22
swan forever написав:
Точно так же и нынешняя власть полностью облажалась в данном прецеденте, но могли ведь сделать всё красиво - и места, и возможности для этого есть.
В Феофанію треба було, раз вже надумали евакуювати - ніхто б і не пікнув проти.
А так пригадають люди зеленим цю епопею на місцевих виборах. Якщо влада кладе ... на побажання місцевих громад, то і на них зроблять так само.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:29
swan forever написав:
Кстати, никто не в курсе, как ведёт себя Израиль в данной ситуации?
Что они там решили с авиасообщением?
Стену строит (Война миров Z)
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vetka
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:45
vetka написав:
Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес).
давайте делить наших сограждан на первый второй и третий сорт заробитчан к второму сорту отнесем а танцовщиц к третьему ? а если вместе то к какому ? А ничего что на таких заробитчанах экономика держится ? и без них была бы полная непроглядная Опа ... ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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yama
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:45
Паника проказы глубоко сидит в людях, но не глубже лицемерия.
Все осуждают жителей поселка, но...:
- если перевезут карантинных к другим людям под дом, те сразу начнут "а почему к нам? разве гос-во не должно подготовить специальное место для таких людей?!", резко введя Новую Вводную "СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕСТО", хотя до этого в их системе аргументов не было и они не интересовались наличием или степенью соответствия этого места требуемым спецификациям;
- если окажется, что кто-то там болен из карантинных - это резко поутихомирит других, как если возможность подобного не существовала раньше и как если что-либо в методике оценке действия властей поменялось...
- а если ещё и через 3-4 недели пойдет массовая эпидемия - те резко вдруг обвинять власть начнут за то, что та впустила карантинных...
- а если кто-то умрет в семье от вируса - так вообще готовы будут сами расстрелять МОЗ, хотя данная возможность не менялась с самого прилёта карантинных в неподготовленную точку и ничего нового в анкетах За/Против не появилось.
А особенно мне противно мнение сторонних людей, которые такие спокойные ибо считают, что они все проконтролировали в отличие от других... а на деле быстро изменят свое мнение если окажется, что ИХ (как-только именно их) подготовка не такая уж непроницаемая оказалась.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:47
yama написав: vetka написав:
Как сказала моя сотрудница (немолодая женщина, мать), что в Китае они были на заработках, почему их везти в Украину нужно за счет бюджетных денег, а не за их счет. И что там в основом танцовщицы (тут у меня занавес).
давайте делить наших сограждан на первый второй и третий сорт заробитчан к второму сорту отнесем а танцовщиц к третьему ? а если вместе то к какому ? А ничего что на таких заробитчанах экономика держится ? и без них была бы полная непроглядная Опа ... ?
Так я не делила как раз! Я сама в шоке от подобных высказываний. Тут вон умники пишут - не фиг по миру шляться! Это реально говорят разумные люди???
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vetka
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:48
а если бы не пил виски то излечился бы точно так же . Все по разному переносят ОРВЗ , кто то вообще без повышения температуры за два три дня ... про таких мы не знаем ибо они не обращались за помощью
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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yama
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