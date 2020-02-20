Додано: П'ят 21 лют, 2020 07:22

У нас много авиасообщения с Ираном. Думаю стоит оставить уже обсуждать украинские события.



По мировым сводкам проходит инфа о инфицированных побывавших в Иране. Также стоит закрывать как я и говорил авиа сообщение с Гонконгом,Сингапуром, южной Кореей и японией. Иран новая точка вспышки заразы. Чего ждем? Одобрения общества или как? Пора идти на шаг впереди, пока есть возможность. Не пронесет..

Вчерашние движения показали,куда нужно двигаться. В каждой области нужно готовить изолированные помещения для инфицированных вне близости жилых помещений с возможной реанимацией больных с автономной канализацией.Зараза все равно придет чуть позже, главное сейчас это время= подготовка, создание своих тестов,вакцин= где оперативное гос финансирование , нах премьер в Полтавской области что он за вопросы там решает??????это вам не кататься по кабмину на самокате и зарабатывать на пирамиде овгз.. разговоры о том что смертность как у гриппа считаю бессмысленными, так как от 15 до 20 процентов инфицированных требуют врачебного ухода с возможной реанимацией. Если её не будет то смертность будет не 2 процента а 10. И тогда вчерашний бунт покажется детской шалостью. По маскам почему их цена на закупке выросла до 10 раз. Где контролирующие органы? Можно же разместить быстро по гос заказу производство масок классом ppp2 ppp3, или хотя бы хирургических масок со степенью фильтрации больше 97% ,антибиотиков, кислорода, реанимационных комплектов. Важно что то решать с зарплатами врачей в условиях пандемий. Иначе будет как во Львове 500 и около того заяв на увольнение. У нас не коммунистический Китай и сложно ждать самопожертвования от голодных людей. . Этим должен заниматься Минздрав а не развлечением больных хотя это и поступок.

P.s. почему наши врачи до сих пор без масок. Нужно что ждать ситуации как в Иране с трупами на улицах? Врачи в группе риска в первую очередь..сколько их в Китае погибло в первый месяц от такого поху..зма.

p.s.2

Южная Корея полностью потеряла контроль над ситуацией в городе Дегу (2,5млн, уже город призрак)

100+ подтвержденных случаев #covid19 -женщина на службе в церкви покашляла

Отменены все массовые мероприятия и занятия во всех учеб.завед.

Людям реком. оставаться дома