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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 75767778 Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:54 Slx написав: Паника проказы глубоко сидит в людях, но не глубже лицемерия.



Все осуждают жителей поселка, но...:

- если перевезут карантинных к другим людям под дом, те сразу начнут "а почему к нам? разве гос-во не должно подготовить специальное место для таких людей?!", резко введя Новую Вводную "СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕСТО", хотя до этого в их системе аргументов не было и они не интересовались наличием или степенью соответствия этого места требуемым спецификациям;

- если окажется, что кто-то там болен из карантинных - это резко поутихомирит других, как если возможность подобного не существовала раньше и как если что-либо в методике оценке действия властей поменялось...

- а если ещё и через 3-4 недели пойдет массовая эпидемия - те резко вдруг обвинять власть начнут за то, что та впустила карантинных...

- а если кто-то умрет в семье от вируса - так вообще готовы будут сами расстрелять МОЗ, хотя данная возможность не менялась с самого прилёта карантинных в неподготовленную точку и ничего нового в анкетах За/Против не появилось.



А особенно мне противно мнение сторонних людей, которые такие спокойные ибо считают, что они все проконтролировали в отличие от других... а на деле быстро изменят свое мнение если окажется, что ИХ (как-только именно их) подготовка не такая уж непроницаемая оказалась. Паника проказы глубоко сидит в людях, но не глубже лицемерия.Все осуждают жителей поселка, но...:- если перевезут карантинных к другим людям под дом, те сразу начнут "а почему к нам? разве гос-во не должно подготовить специальное место для таких людей?!", резко введя Новую Вводную "СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕСТО", хотя до этого в их системе аргументов не было и они не интересовались наличием или степенью соответствия этого места требуемым спецификациям;- если окажется, что кто-то там болен из карантинных - это резко поутихомирит других, как если возможность подобного не существовала раньше и как если что-либо в методике оценке действия властей поменялось...- а если ещё и через 3-4 недели пойдет массовая эпидемия - те резко вдруг обвинять власть начнут за то, что та впустила карантинных...- а если кто-то умрет в семье от вируса - так вообще готовы будут сами расстрелять МОЗ, хотя данная возможность не менялась с самого прилёта карантинных в неподготовленную точку и ничего нового в анкетах За/Против не появилось.А особенно мне противно мнение сторонних людей, которые такие спокойные ибо считают, что они все проконтролировали в отличие от других... а на деле быстро изменят свое мнение если окажется, что ИХ (как-только именно их) подготовка не такая уж непроницаемая оказалась.

В Египте выявили короновирус, так давайте всех, кто прилетает с Египта (а в день это штук двадцать рейсов +-) будет сразу у трапа расстреливать, шоб наверняка. Ок? В Египте выявили короновирус, так давайте всех, кто прилетает с Египта (а в день это штук двадцать рейсов +-) будет сразу у трапа расстреливать, шоб наверняка. Ок? vetka Повідомлень: 6115 З нами з: 04.03.14 Подякував: 375 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 75767778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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