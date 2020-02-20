Slx написав:Паника проказы глубоко сидит в людях, но не глубже лицемерия.
Все осуждают жителей поселка, но...:
- если перевезут карантинных к другим людям под дом, те сразу начнут "а почему к нам? разве гос-во не должно подготовить специальное место для таких людей?!", резко введя Новую Вводную "СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕСТО", хотя до этого в их системе аргументов не было и они не интересовались наличием или степенью соответствия этого места требуемым спецификациям;
- если окажется, что кто-то там болен из карантинных - это резко поутихомирит других, как если возможность подобного не существовала раньше и как если что-либо в методике оценке действия властей поменялось...
- а если ещё и через 3-4 недели пойдет массовая эпидемия - те резко вдруг обвинять власть начнут за то, что та впустила карантинных...
- а если кто-то умрет в семье от вируса - так вообще готовы будут сами расстрелять МОЗ, хотя данная возможность не менялась с самого прилёта карантинных в неподготовленную точку и ничего нового в анкетах За/Против не появилось.
А особенно мне противно мнение сторонних людей, которые такие спокойные ибо считают, что они все проконтролировали в отличие от других... а на деле быстро изменят свое мнение если окажется, что ИХ (как-только именно их) подготовка не такая уж непроницаемая оказалась.
В Египте выявили короновирус, так давайте всех, кто прилетает с Египта (а в день это штук двадцать рейсов +-) будет сразу у трапа расстреливать, шоб наверняка. Ок?