Тоже хотел спросить.
А ещё иностранных студентов, и просто иностранцев.
Почему санжаровцы не бросают камни в прибывающие самолёты а аэропортах?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:43
Тоже хотел спросить.
А ещё иностранных студентов, и просто иностранцев.
Почему санжаровцы не бросают камни в прибывающие самолёты а аэропортах?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:46
Ждем ответов от адептов все пропало мы все умрем
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А речь то как раз не о санжарах...
Да по хорошему, и не о короновтрусе
[Spoiler]
Ход с заявлением Зоряны Скалецкой о том, что она проведёт эти 14 дней вместе с эвакуированными с Уханя людьми ― это вершина абсурдного театрального пафоса. Такое мог придумать только человек с логикой драматурга, а не государственного деятеля. Кинопродюсер, например. Или сценарист. Этих ребят в нашей власти сейчас полно.
Они продолжают жить в сериале и реалии настоящей жизни им всё еще не понятны. Как и последствия их действий. Единственное, о чем они думают ― это рукоплескание после спектакля. Но вместо гнилых помидоров, люди уже начали бросать камни. Не бутафорные. А ведь руководить страной по сценарию было так заманчиво легко...
(C)Гончаренко
[/Spoiler]
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:46
Стихийное бедствие никак не зависит от тех, кто любит шастать по Уханям.
Поехал в Ухань - там и оставайся, пока Китай не объявит о победе над эпидемией и не снимет карантин. А так получается, из одного карантина перемещают в другую страну людей, особенно в нашу, где такого жесткого контроля не будет. Где логика? Возрастают риски. За те деньги, что организовывалось это все, можно было финансово помочь пребывающим в Ухане побыть там еще.
Повторюсь, это карантин и то, что шастунам хочется домой поскорей - это их проблемы, шастая по миру подобные риски должны брать на себя. Если я в Египте сломаю ногу, или заболею - меня что будет государство эвакуировать? Чем они лучше других?
Востаннє редагувалось Zebra в П'ят 21 лют, 2020 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:47
Потому что им поЗуй на Украину в целом - пусть хоть весь Китай сюда свезут, им важно только то, что у них в селе творится! И таких у нас 90%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:48
В Харьков везли, но был туман, аэропорт не принимал.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:48
zokibada
это все последствие выбора 73%. Вечерний квартал и Ко - это зрелище, а вот теперь смотрим, что зрелище может быть и не веселым.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:53
а почему нельзя на обычной скорой ? главное медикам\водителю костюмы выдать и потом продезинфицировать само авто стандартными медицинскими средствами (и костюмы медиков либо выбросить костюмы ) , а зачем какая-то особенная машина ?
Востаннє редагувалось yama в П'ят 21 лют, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пора прямой эфирчик из того заведения на 1+1 организовать в режиме 24/7. От бабла поднимут.
Проблема в том что не один Ухань уже поражен болячкой. И зараза может попасть транзитом из Иранов, Египтов, та хоть из США, ... Более того уверен что уже попала.
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