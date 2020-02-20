Додано: П'ят 21 лют, 2020 10:46

vetka написав: zokibada

Задолбали уже с этими дремучими новосанжаровцами!! Ну поселили бы их где-то в поле и реально началась бы эпидемия, что до Новых Санжар она не дошла бы???

А речь то как раз не о санжарах...Да по хорошему, и не о короновтрусе[Spoiler]Ход с заявлением Зоряны Скалецкой о том, что она проведёт эти 14 дней вместе с эвакуированными с Уханя людьми ― это вершина абсурдного театрального пафоса. Такое мог придумать только человек с логикой драматурга, а не государственного деятеля. Кинопродюсер, например. Или сценарист. Этих ребят в нашей власти сейчас полно.Они продолжают жить в сериале и реалии настоящей жизни им всё еще не понятны. Как и последствия их действий. Единственное, о чем они думают ― это рукоплескание после спектакля. Но вместо гнилых помидоров, люди уже начали бросать камни. Не бутафорные. А ведь руководить страной по сценарию было так заманчиво легко...(C)Гончаренко[/Spoiler]