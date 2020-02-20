Zebra написав:Почему местные жители Саржей должны брать на себя риски тех кто любит шастать по миру?
Потому что они граждане этой страны. По вашей логике, если там к примеру случится наводнение, то никто не должен им помогать: зачем остальные должны помогать тем, кто захотел селиться возле реки?
Стихийное бедствие никак не зависит от тех, кто любит шастать по Уханям. Поехал в Ухань - там и оставайся, пока Китай не объявит о победе над эпидемией и не снимет карантин. А так получается, из одного карантина перемещают в другую страну людей, особенно в нашу, где такого жесткого контроля не будет. Где логика? Возрастают риски. За те деньги, что организовывалось это все, можно было финансово помочь пребывающим в Ухане побыть там еще.
Повторюсь, это карантин и то, что шастунам хочется домой поскорей - это их проблемы, шастая по миру подобные риски должны брать на себя. Если я в Египте сломаю ногу, или заболею - меня что будет государство эвакуировать? Чем они лучше других?
Согласен. Не понятно, зачем это театральное представление вообще было начинать. Напомнило "непальский цирк с Зоряном и Шкиряком"
Тем более, украинцев никто из Уханя не выгонял, и сами они вроде не особо проявляли инициативу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
asti написав:Потому что им поЗуй на Украину в целом - пусть хоть весь Китай сюда свезут, им важно только то, что у них в селе творится! И таких у нас 90%
99%. І нічого дивного немає, дивлячись, по телевізору, на порожні китайські мільйонники, а потім на потенційно заражених людей, з епіцентру подій. Якщо люди не заражені, то їх можна було розмістити в Феофанії чи одеському військовому шпиталі. Якщо заражені, то в центрі райцентру з неізольованими комунікаціями, точно не можна. Влада повинна думати головою, про наслідки, а не звичайним місцем...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Офис президента принял решение провести показательную зачистку руководства Львовских и Тернопольских областей, которые организовали «уханьский майдан».
Заодно будут проведены отставки в областных управлениях СБУ Галичины. Зеленский напуган «китайским восстанием».
Что, впрочем, и не удивительно: его постоянно подставляют по всем направлениям.
Тернопольская область действительно была выбрана как основная локация для размещения эвакуированных украинцев и иностранных граждан. Однако произошла преднамеренная утечка информации, чем воспользовался Петр Порошенко. Именно остатки «ботофермы» пятого президента Украины и актив экс-спикера Парубия начали гнать паническую волну «зеленая власть хочет инфицировать настоящих патриотов Украины».
План эвакуации пришлось менять на ходу. Медицинский центр Нацгвардии под Полтавой (поселок Новые Санжары) рассматривался в качестве запасного варианта.
17 февраля премьер Гончарук был с визитом в Полтаве, передавал какие-то «скорые» и провел с губернатором области переговоры по этому поводу. Тот отослал к министру внутренних дел Авакову.
После начала «уханьского майдана» в Тернопольской и Львовских областях все руководство операции по эвакуации перешло к Арсену Авакову. Он умело воспользовался ситуацией, выставив Гончарука и руководство Минздрава в роли полных профанов.
По ходу, министр даже перестарался с количеством бронетехники и личного состава Национальной гвардии, которые были брошены на усмирение бунта жителей Новых Санжар и окружающих сел. Однако психологическая атака дала свои плоды: митингующих оттеснили и разогнали, очистив проезд колонны с эвакуированными.
Одновременно заместитель министра МВД Антон Геращенко вплотную занялся созданием позитивной «картинки» для СМИ. Начал угрожать «провокаторам» уголовными делами и постить в «Фейсбуке» картинки уютных палат санатория в Новых Санжарах.
На фоне «решительных действий Авакова» правительство Гончарука выглядело просто как сборище сосунков, не способных бороться с угрозой эпидемии. Если учитывать тот факт, что отставка правительства «соросят» является уже фактически решенным вопросом (остается лишь определить дату), то дебют Авакова в роли «спасителя от короновируса» может гарантировать ему переутверждение в новом составе Кабмина. Не зависимо от того, кого определят на роль премьера.
Есть, правда, одна «проблемка»: надо молиться, чтобы среди эвакуированных не было зараженных короновирусом и чтобы не началась эпидемия. Учитывая уровень уничтоженной за шесть лет украинской медицины и полный паралич центральной исполнительной власти это самый мрачный вариант развития событий.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
centurionus написав:Для лицемірів повторюся. Якщо в когось з прибулих виявлять симптоми - викличуть звичайну "швидку" з обласного центру (бригада, хворі з наступних викликів...), яка має доставити пацієнта до інфекційного відділення лікарні в обласному центрі (персонал, інші хворі тощо....). Всі прибулі теж стануть носіями, бо ізоляції в санаторії немає. Це підготовка до карантинних заходів? Це маразм.
Извините, не могу понять почему уже дважды делается акцент на то, что скорая обычная. Я не знаю какие сейчас инструкции, регламенты в Минздраве Украины. Но вспоминаю случай с родными в СССР, когда именно обычная скорая отказалась доставлять пациента с признаками инфекционной болезни в инфекционную больницу. Приезжала какая-то специализированная, не в плане оборудования, а в аспекте целевого предназначения транспортировки именно таких больных.
Если у власти остался П, куда бы их эвакуировали? В "котёл"?
Мысль о том, что их вообще в данный момент эвакуировать не стоит не приходила в голову? Что потратить 2,5 млн можно было и на условия в Китае для них? И уверен, что 99% предпочли бы остаться в Китае, чем оказаться вот тут: